Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают

Бумаги российских компаний в понедельник дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), за исключением GDR "Ленты", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,48% — до 6,43 доллара, "Лукойла" — на 2,13%, до 70,57 доллара, "Новатэка" — на 1,46%, до 156,05 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,36% — до 4,59 доллара, "Газпром нефти" — на 2,11%, до 26,6 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ увеличивалась на 0,19% — до 1,55 доллара, Сбербанка — на 1,81%, до 15,22 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,58%, до 21,88 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в цене на 1,54% — до 18,74 доллара, "Северстали" — на 0,27%, до 15 долларов, НЛМК — на 1,26%, до 24,56 доллара.
Бумаги "Магнита" дорожали на 0,57% — до 17,68 доллара, "Ленты" — дешевели на 0,47%, до 5,34 доллара. Цена расписок АФК "Система" поднималась на 1,78% — до 2,91 доллара.