Ещё
Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме «Ленты» 

Прайм 9 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в понедельник дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), за исключением GDR "Ленты", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,48% — до 6,43 доллара, "Лукойла" — на 2,13%, до 70,57 доллара, "Новатэка" — на 1,46%, до 156,05 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,36% — до 4,59 доллара, "Газпром нефти" — на 2,11%, до 26,6 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ увеличивалась на 0,19% — до 1,55 доллара, Сбербанка — на 1,81%, до 15,22 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,58%, до 21,88 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в цене на 1,54% — до 18,74 доллара, "Северстали" — на 0,27%, до 15 долларов, НЛМК — на 1,26%, до 24,56 доллара.
Бумаги "Магнита" дорожали на 0,57% — до 17,68 доллара, "Ленты" — дешевели на 0,47%, до 5,34 доллара. Цена расписок АФК "Система" поднималась на 1,78% — до 2,91 доллара.
Прайм: последние новости
Стоит ли ждать обвала нефтяных цен, предсказанного Минфином РФ? Доверие инвесторов к экономике ФРГ в июле упало до минус 24,7 пункта - хуже прогноза Samsung открыл крупнейший завод по выпуску смартфонов в Индии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина предложила России ядерную сделку115
Россиянам готовят новый налог226
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки172
Россия установила космический рекорд161
Российского «Охотника» назвали выдумкой58
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение