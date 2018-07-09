Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме «Ленты»

Бумаги российских компаний в понедельник дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), за исключением GDR "Ленты", свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бумаг ВТБ увеличивалась на 0,19% — до 1,55 доллара, Сбербанка — на 1,81%, до 15,22 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,58%, до 21,88 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 1,54% — до 18,74 доллара, "Северстали" — на 0,27%, до 15 долларов, НЛМК — на 1,26%, до 24,56 доллара.