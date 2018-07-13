Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 1,17%

Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов машиностроения, электроники и автомобильной промышленности.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted поднялся на 1,17%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции King Core Electronics Inc (TW:6155), которые подорожали на 4,70 п. (10,00%), закрывшись на отметке в 51,70. Котировки Rexon Industrial Corp Ltd (TW:1515) выросли на 3,95 п. (9,95%), завершив торги на уровне 43,65. Бумаги Lily Textile Co Ltd (TW:1443) выросли в цене на 0,69 п. (9,93%), закрывшись на отметке 7,64.

Лидерами падения стали акции Arima Communications Corp (TW:8101), цена которых упала на 0,13 п. (5,31%), завершив сессию на отметке 2,32. Акции Makalot Industrial Co Ltd (TW:1477) поднялись на 6,00 п. (4,36%), закрывшись на уровне 131,50, а Bonny Worldwide Ltd (TW:8467) снизились в цене на 1,20 п. (3,77%) и завершили торги на отметке 30,60.

На Тайваньской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (606) превысило количество закрывшихся в минусе (201), а котировки 110 акций практически не изменились.

Котировки акций King Core Electronics Inc (TW:6155) выросли до исторического максимума, подорожав на 10,00%, 4,70 п., и завершили торги на отметке 51,70. Котировки акций Arima Communications Corp (TW:8101) упали до исторического минимума, снизившись на 5,31%, 0,13 п., и завершили торги на отметке 2,32. Котировки акций Lily Textile Co Ltd (TW:1443) выросли до 3-летнего максимума, подорожав на 9,93%, 0,69 п., и завершили торги на отметке 7,64. Котировки акций Bonny Worldwide Ltd (TW:8467) упали до исторического минимума, подешевев на 3,77%, 1,20 п., и завершили торги на отметке 30,60.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе потерял 0,11%, или 0,08, достигнув отметки $70,25 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,36%, или 0,27, до $74,18 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,09%, или 1,10, до отметки $1.245,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,13% до 30,550, а котировки TWD/CNY упали на 0,14%, достигнув отметки 0,2179.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,14% до 94,70.