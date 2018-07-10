Названы главные события лета, которые изменят курс рубля

— Начало месяца рублевые пары провели в "боковике", при этом диапазон торгов был крайне узким. Пара доллар/рубль торговалась в коридоре 62,4-63,5 рубля, пара евро/рубль — в диапазоне 73-74 рубля.

В середине месяца, как и к его концу, вряд ли что-то существенно изменится. Залогом стабильности на валютном рынке будет отсутствие внешнего негатива. Геополитическая обстановка не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону, что уменьшает волатильность на рынке.

Однако в середине месяца состоится встреча президентов Дональда Трампа Владимира Путина , риторика которой может внести некоторые коррективы в торги. Отсутствие позитивных сдвигов в отношениях двух стран и каких-либо договоренностей относительно дальнейшего взаимодействия по сирийскому вопросу и по поводу санкций приведут к ослаблению российской валюты, но незначительному. Курс доллара может сдвинуться в коридор 63,5-64 рубля, курс евро — в район 74,5 рубля.

Если встреча пройдет нейтрально или позитивно, то позиции рубля, наоборот, укрепятся, и у валютных пар будет шанс опуститься еще ниже. Тем не менее, укрепление не продлится долго, так как далее пары встретит Минфин РФ с ежемесячными валютными интервенциями.

Сейчас именно исполнение бюджетного правила не дает отечественной валюте укрепиться на фоне растущих цен на нефть. Кстати, нефть до конца месяца будет тем фактором, который на рубль будет влиять очень опосредовано. Корреляция между двумя активами сильно снизилась.

Вторым по значимости фактором влияния на рубль станет динамика евро и доллара. В середине месяца евро продолжит свой рост. На фоне разнонаправленной статистики из США у доллара не будет шансов вернуться к росту в ближайшую неделю.

Также на неделе будет выступать глава Европейского ЦБ Марио Драги , а министры финансов ЕС проведут встречу. Оба события важны для европейской валюты. Марио Драги и министры, без сомнения, будут высказываться относительно текущего состояния европейской экономики и ее перспектив. Если взгляды чиновников будут позитивными, то у евро появятся новые силы для роста.

К концу месяца ситуация может поменяться, и пара евро/доллар вновь перейдет к снижению, а значит к укреплению доллара. Таким образом, рубль в середине месяца проявит слабость к евро, а позже ситуация перевернется, пара доллар/рубль будет расти активнее пары евро/рубль. Однако колебания будут несущественными, диапазон торгов не должен сильно измениться.

Ну и последний фактор, который может оказать влияние на рубль — это макроэкономические показатели страны и решение ЦБ РФ по процентной ставке. С учетом того, что рубль и так находится слишком низко, а инфляционные риски растут, вероятность, что ЦБ РФ опустит ставку, практически нулевая. Предпосылок для ее увеличения тоже нет. Таким образом, ставка останется неизменной и не повлияет на динамику рублевых пар, так как решение будет прогнозируемым.

Макростатистика ожидается разнонаправленная. В экономике нет стабильности и динамика ВВП, деловой активности и промышленного производства это подтверждают. Чем быстрее инвесторы осознают, что российская экономика начинает потихоньку буксовать, тем быстрее рубль пойдет вниз.

С учетом всех этих факторов, по нашим оценкам, в середине месяца пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 62,0-63,5 рубля. К концу месяца диапазон может сместиться к уровням 62,5-64,5 рубля за доллар.

Пара евро/рубль в середине месяца останется в рамках коридора 73-74 рубля, позже диапазон может расшириться 72,5-74,5 рубля.