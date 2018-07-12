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Московская биржа открылась снижением
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Московская биржа открылась снижением 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Индекс Мосбиржи утром в четверг опустился на 0,32% — до 2328,73 пункта, индекс РТС снизился на 0,79%, составив 1176,93 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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