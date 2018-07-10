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Московская биржа открылась разнонаправленно
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Московская биржа открылась разнонаправленно 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Индекс Мосбиржи утром во вторник опустился на 0,3% — до 2366 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,1% — до 1194 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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