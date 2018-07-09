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Инвесторы готовы вложить больше трех миллиардов в ямальскую «коммуналку»
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Инвесторы готовы вложить больше трех миллиардов в ямальскую «коммуналку» 

N24.ru 7 часов назад
Фото: N24.ru
На сегодня в регионе действует восемь концессионных соглашений. Накануне договор с «Ямалкоммунэнерго» подписала администрация Шурышкарского района.
«Цель соглашения — техническое перевооружение электростанций, повышение производственной безопасности и эффективности управления объектом. Срок соглашения до 31 декабря 2032 года. Объём инвестиционных обязательств составляет порядка полумиллиарда рублей», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
По концессионному соглашению государственное или муниципальное имущество передаётся во временное пользование ресурсоснабжающей организации.
Инвестор, в свою очередь, берет на себя расходы по ремонтно-восстановительным работам, избавив от этих затрат муниципалитеты..
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