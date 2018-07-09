Инвесторы готовы вложить больше трех миллиардов в ямальскую «коммуналку»

На сегодня в регионе действует восемь концессионных соглашений. Накануне договор с «Ямалкоммунэнерго» подписала администрация Шурышкарского района.

«Цель соглашения — техническое перевооружение электростанций, повышение производственной безопасности и эффективности управления объектом. Срок соглашения до 31 декабря 2032 года. Объём инвестиционных обязательств составляет порядка полумиллиарда рублей», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

По концессионному соглашению государственное или муниципальное имущество передаётся во временное пользование ресурсоснабжающей организации.

Инвестор, в свою очередь, берет на себя расходы по ремонтно-восстановительным работам, избавив от этих затрат муниципалитеты..