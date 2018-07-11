Ещё
Кто быстрее сдуется
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Кто быстрее сдуется 

ngs.ru 11 июля 2018
Фото: ngs.ru
Категория до 500 000 рублей
«Из-за того, что цены продажи нового автомобиля в конце 2014 — начале 2015-го вследствие резкого падения курса рубля изменялись еженедельно и фактически в течение двух месяцев выросли почти на 30%, мы решили в качестве начальной точки взять не цену машины в автосалоне, а цену её продажи в первый год эксплуатации», — отмечают специалисты CarPrice. Поэтому в первом столбце указаны невысокие цены на 2014 год, которые затем рванули вверх. В следующих столбцах уже цены продажи машин на вторичном рынке в следующих годах.
Лидером в этом сегменте признали Renault Logan второго поколения, который мало теряет в стоимости и сильно отличается от конкурентов. Только на третий год его стоимость стала слегка ниже изначальной. Неплохие показатели у моделей LADA Vesta и Ford Fiesta.
Совсем плохо обстоят дела с «китайцем» Lifan Solano, на третий год он обесценился вполовину. Терял он и в первые годы — сразу по 30%. Японский Datsun mi-DO тоже не выдержал испытания вторичкой — начинал с 433 тысяч, а за три года (с постоянным ростом цен) скатился до 293 тысяч. Оптимально в середине рейтинга держится самая популярная иномарка KIA Rio, которая с 500 000 рублей подешевела за 3 года до 439 316 рублей.
Категория от 500 тысяч до 1 миллиона рублей
В этом сегменте лидером оказалась японская Suzuki Vitara. За три года её цена на вторичке не сдвинулась ни на рубль. Nissan Qashqai тоже неплохо держится, из 901 000 рублей растерял только 50 тысяч.
Плохие позиции у KIA Cee'd, который подешевел на четверть. В том же месте рейтинга «ликвидная» Toyota Corolla, которая обесценилась за три года на 25%. В золотой середине расположилась популярная Skoda Rapid, цена которой снизилась за этот период с 601 428 до 537 970 рублей.
НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.
Читайте также: Мучения с ОСАГО Корреспондент НГС проверил на себе покупку автостраховки — его раскрутили на дополнительные поборы.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
ngs.ru: последние новости
Отец и двое маленьких детей погибли в пожаре под Новосибирском Самолёт Новосибирск — Анталья вынуждено сел в Казахстане В Госдуме рассматривают возможность корректировки параметров пенсионной системы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС134
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня8
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки93
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками36
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение