Кто быстрее сдуется

Категория до 500 000 рублей

«Из-за того, что цены продажи нового автомобиля в конце 2014 — начале 2015-го вследствие резкого падения курса рубля изменялись еженедельно и фактически в течение двух месяцев выросли почти на 30%, мы решили в качестве начальной точки взять не цену машины в автосалоне, а цену её продажи в первый год эксплуатации», — отмечают специалисты CarPrice. Поэтому в первом столбце указаны невысокие цены на 2014 год, которые затем рванули вверх. В следующих столбцах уже цены продажи машин на вторичном рынке в следующих годах.

Лидером в этом сегменте признали Renault Logan второго поколения, который мало теряет в стоимости и сильно отличается от конкурентов. Только на третий год его стоимость стала слегка ниже изначальной. Неплохие показатели у моделей LADA Vesta и Ford Fiesta.

Совсем плохо обстоят дела с «китайцем» Lifan Solano, на третий год он обесценился вполовину. Терял он и в первые годы — сразу по 30%. Японский Datsun mi-DO тоже не выдержал испытания вторичкой — начинал с 433 тысяч, а за три года (с постоянным ростом цен) скатился до 293 тысяч. Оптимально в середине рейтинга держится самая популярная иномарка KIA Rio, которая с 500 000 рублей подешевела за 3 года до 439 316 рублей.

Категория от 500 тысяч до 1 миллиона рублей

В этом сегменте лидером оказалась японская Suzuki Vitara. За три года её цена на вторичке не сдвинулась ни на рубль. Nissan Qashqai тоже неплохо держится, из 901 000 рублей растерял только 50 тысяч.

Плохие позиции у KIA Cee'd, который подешевел на четверть. В том же месте рейтинга «ликвидная» Toyota Corolla, которая обесценилась за три года на 25%. В золотой середине расположилась популярная Skoda Rapid, цена которой снизилась за этот период с 601 428 до 537 970 рублей.

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