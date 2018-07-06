Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

Сервис продаж автомобилей CarPrice опубликовал результаты исследования ценовой политики на вторичном рынке. Исследователи изучали цены, за которые были реализованы самые популярные автомобили с пробегом не старше трех лет, причем исследуемые машины были разбиты на четыре ценовых сегмента. Экспертам удалось выяснить, какие модели дешевеют быстрее всего, а какие сохраняют свою стоимость.

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В сегменте до 500 000 рублей лидером рейтинга стал Renault Logan, который при желании можно продать почти за цену покупки: за три года он в среднем потерял в цене всего 1,3%. На втором месте Lada Vesta, подешевевшая на 6,3%, на третьем оказался не слишком распространенный на российском рынке Ford Fiesta с результатом в 7,4%. Быстрее всего в этом сегменте дешевеет, как выяснилось, Lifan Solano: он потерял 44% от первоначальной цены.

В диапазоне от полумиллиона до миллиона рублей по данным экспертов лидирует Suzuki Vitara, которая не потеряла в цене вообще ничего. По 5% стоимости потеряли Nissan Qashqai II и VW Tiguan, 6% — Ford Kuga. Стремительнее всего дешевела Hyundai Elantra V — ее придется продавать в среднем на 33% меньше первоначальной цены.

Лидером сегмента от миллиона до полутора стала обновленная Mazda CX-5, подешевевшая за три года благодаря росту курса валют всего на 1%. Следом за ней выстроились Kia Sorento (-7%) и снова Ford Kuga (-11%) — по всей видимости, в рейтинге участвовали автомобили в разных комплектациях, представляющие, соответственно, разные ценовые диапазоны. Антилидером же названо семейство BMW 3 серии, которое последовательно дешевело каждый год эксплуатации и к концу третьего года потеряло в цене 23%. Впрочем, эксперты сервиса называют такую потерю в цене в целом нормальной.

Наконец, автомобили дороже полутора миллионов рублей, как оказалось, нередко после первого года эксплуатации лишь дорожали. Скажем, лидер рейтинга Porsche Cayman за первый год прибавил в цене 35%, что и позволило ему на исходе третьего года быть дороже на 11%. Правда, в этом случае свою роль сыграл и режим щадящей эксплуатации, характерный для такого типа автомобилей — даже за три года подобные модели редко «наматывают» больше 15 000 км пробега. Второе место оказалось за вполне практичной Hyundai Santa Fe с результатом в 6% потери, третье — за Lexus NX, который за три года подешевел на 10%. Самым же стремительно дешевеющим автомобилем в этом сегменте вторичного рынка назван Land Rover Discovery IV, который потеряет 40% стоимости.