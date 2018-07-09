Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Индекс Мосбиржи на 10:00 вырос на 0,63% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 360,19 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,62% и равнялся 1 180,75 пункта.