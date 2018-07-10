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«Уралсиб» проводит акцию для бюджетников — держателей карт «Мир»
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«Уралсиб» проводит акцию для бюджетников — держателей карт «Мир» 

Банки.ру 2 часа назад
Сотрудники бюджетной сферы, получающие заработную плату на карты банка платежной системы «Мир» могут принять участие в акции «1 000 баллов с картой „Мир“ до 31 августа.
Согласно условиям акции клиенты могут оформить классическую карту с бесплатным первым годом обслуживания платежных систем Visa или Mastercard с программой лояльности „Уралсиб Бонус“ и получить 1 000 бонусных баллов на счет участника программы. При накоплении достаточного количества баллы обмениваются на кешбэк и сертификаты партнеров программы, ими можно оплатить стоимость аренды авто, авиа и ж/д билетов.
Продуктовый виджет
»Карты «Мир» также подключаются к «Уралсиб Бонус», почему же банк предложил именно такую схему получения дополнительных баллов по программе? С 1 июля абсолютно все бюджетные средства перечисляются на карты национальной платежной системы, а карты международных систем, служившие для этих целей ранее, были заблокированы. Банк заинтересован в сохранении клиентов и предлагает таким образом не только получить новый международный пластик, но и частично компенсировать клиентам причиненные неудобства баллами и бесплатным обслуживанием в первый год», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
Также до 31 июля работникам бюджетных организаций можно перевыпустить карту «Мир» бесплатно.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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