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В Уфе выросла стоимость готового жилья
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В Уфе выросла стоимость готового жилья 

ГОРОБЗОР.РУ 7 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе цена вторичного рынка выросла на 0,5%. В среднем, стоимость одного квадратного метра составляет 59,3 тысяч, сообщает федеральная сеть агентств недвижимости «Эксперт».
В начале этого года снижение стоимости вторичного рынка прекратилось и начался небольшой рост. Активность поддерживается снижающимися ставками по ипотеке.
По данным «Эксперта», студии менее 29 квадратных метров стоят 69,4 тысяч рублей за квадратный метр. 1-комнатные квартиры — 61 тысяча рублей за «квадрат» (рост 0,2%). 2-комнатных — 60,1 тысяч рублей за квадратный метр (плюс 0,5%). 3-комнатных — 56.7 тысяч рублей за квадратный метр (плюс, 0.3%). Стоимость многокомнатных квартир осталась без изменений — 55,8 тысяч рублей.
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