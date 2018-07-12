Рынок акций снижается вслед за акциями сырьевых компаний

МОСКВА , 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за акциями сырьевых компаний.

Индекс Мосбиржи к 13.42 мск снижался на 0,88% — до 2315,49 пункта, индекс РТС — на 1%, до 1174,49 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» снижался на 25 копеек — до 62,11 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 72,52 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,5% — до 74,5 доллара за баррель.

"Несмотря на то, что зарубежные площадки перешли к восстановлению после просадки накануне, российские фондовые индексы стартовали на отрицательной территории, отыгрывая нефтяной негатив, где котировки Brent демонстрируют слишком вялые попытки восстановления после обвала более чем на 7% в ходе вчерашних торгов", — комментирует Игорь Ковалев из ГК «ИнстаФорекс».

ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Алросы" упали на 6,4% — до 99,26 рубля в начале торгов на фоне дивидендной отсечки. К текущему моменту акции «Алросы» снижались на 5,74% — до 99,92 рубля.

Размер дивиденда составляет 5,9 рубля на обыкновенную акцию.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — бумаги ТГК-2 (префы поднялись на 2,89%, обыкновенные акции — на 1,27%), акции "Иркутскэнерго" (1,73%), «Протэка» 91,07%), ИСКЧ (1,05%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи в четверг останется в границах 2320-2350 пунктов, считает Александр Разуваев из «Альпари». Если на площадку вернутся агрессивные продавцы, поддержка на уровне 2300 пунктов рухнет очень быстро, полагает он.

Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA прогнозирует, что индекс Мосбиржи будет постепенно расти во второй половине до 2335 пунктов.

"Текущее давление на российском рынке выглядит сдержанным, и до конца дня отечественные индексы способны сократить потери, если Америка откроется в зоне роста. Для этого также потребуется как минимум сохранение бычьего уклона на рынке нефти, который пытается реабилитироваться после массового выхода из длинных позиций", — отмечает Ковалев из ГК «ИнстаФорекс».