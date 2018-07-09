Высокие технологии придают новый импульс анимационной индустрии Китая 

Шанхай, 9 июля /Синьхуа/ — Высокотехнологические анимационные продукты привлекают большое внимание посетителей на проходящей в Шанхае Китайской международной ярмарке анимационной и игровой индустрии.
Ярмарка организована совместно Министерством культуры и туризма Китая и администрацией города Шанхай. В ней принимают участие более 350 китайских и зарубежных компаний.
В ходе пятидневной ярмарки, которая завершается в понедельник, прошли форумы, дизайнерские выставки, а также специальная выставка на тему «Пояс и путь».
На ярмарке представлены последние комиксы, мультфильмы, видеоигры, соответствующие туристические услуги и публикации, а также интерактивные технологические проекты.
В последние годы в Китае наблюдается устойчивое развитие анимационной индустрии. Валовая продукция отрасли в 2017 году превысила 160 млрд юаней /примерно 24 млрд долл США/. -0-