Ещё
Шесть омских вузов получат более 20 млн рублей на реализацию проектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шесть омских вузов получат более 20 млн рублей на реализацию проектов 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Росмолодёжь во время четырёх образовательных форумов подвела итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди организаций высшего образования, сообщает пресс-служба Минспорта Омской области. На конкурс было подано 2 523 заявки от 380 вузов России. Победителями стали 1 086 проектов от 313 образовательных учреждений.
В этом году размер призового фонда составил 4,5 млрд рублей. Каждый из проектов оценивался по 10 критериям. В списке победителей оказались и шесть омских вузов. Так. ОмГМУ выиграл грант в размере 1 млн рублей, ОмГПУ — 3,5 млн рублей, ОмГТУ — 8,08 млн рублей. Также победителями стали ОмГУ имени Достоевского (7, 05 млн рублей), ОмГУПС (100 тысяч рублей) и ОмГАУ имени Столыпина (1 млн рублей).
АиФ-Омск: последние новости
Омскую «Флору» оформят за 3 миллиона рублей Омские бородачи помогли бездомным животным Омские автобусы протекают во время ливня
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог177
Немец устроил дебош в центре Петербурга23
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA154
Проценты по кредитам перейдут по наследству139
В кассовых чеках увидели смертельную опасность13
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
00:59
В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой
Шоу-бизнес
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
00:59
«Танцующий миллионер» нарушил российские законы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение