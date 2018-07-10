Шесть омских вузов получат более 20 млн рублей на реализацию проектов

Росмолодёжь во время четырёх образовательных форумов подвела итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди организаций высшего образования, сообщает пресс-служба Минспорта Омской области . На конкурс было подано 2 523 заявки от 380 вузов России . Победителями стали 1 086 проектов от 313 образовательных учреждений.

В этом году размер призового фонда составил 4,5 млрд рублей. Каждый из проектов оценивался по 10 критериям. В списке победителей оказались и шесть омских вузов. Так. ОмГМУ выиграл грант в размере 1 млн рублей, ОмГПУ — 3,5 млн рублей, ОмГТУ — 8,08 млн рублей. Также победителями стали ОмГУ имени Достоевского (7, 05 млн рублей), ОмГУПС (100 тысяч рублей) и ОмГАУ имени Столыпина (1 млн рублей).