Как заработать на криптовалютах. Простыми словами

Простыми словамиВесь мир помешался на криптовалютах. Но просто говорить о крипте мало.

Рассказываем об основных способах заработка на криптовалюте.

Запустить майнинг-ферму

По данным ресурса CoinMarketCap, на рынке существует более 1600 криптовалют. Значительную их часть можно майнить — решать определенные математические задачи и в случае успеха получать награду.

Собственно, биткоин и эфир, две самые популярные криптовалюты, можно добывать таким способом. Майнят также Monero, Dash, ZCash, Litecoin и сотни других монет.

На уже упомянутом CoinMarketCap в списке на главной странице криптовалюты, которые нельзя майнить, отмечены звёздочкой. Предполагается, что их выпустили сразу все и теперь постепенно вводят в оборот.

Вручную, конечно же, решать ничего не придётся. Вам нужен мощный компьютер, который будет перебирать все возможные решения задачи, описанной в алгоритме криптовалюты, и сможет найти правильное. Но учтите, что нужно не только решить задачу верно, но и сделать это первым — опередить конкурентов за счёт более производительной техники, которая способна перебирать больше вариантов в секунду.

Для майнинга используют либо фермы со множеством производительных видеокарт, либо ASIC-майнеры. И те, и другие стоят тысячи долларов, но и криптовалюты недешевы.

На ресурсах вроде https://whattomine.com/ можно просчитать выгодность майнинга различных монет и продуктивность использования техники для разных криптоалгоритмов. К примеру, вводите хешрейт (количество решений, которые может перебрать ваша ферма) и мощность техники, её стоимость и тариф на электричество, и система рассчитывает, сколько вы сможете заработать:

В последнее время крипторынок находится в затяжной коррекции. Курс биткоина и других криптовалют падает, и многие майнеры не видят смысла продолжать. Порой они сливают фермы достаточно дешево. И это как небольшие настольные установки, так и целые предприятия. К примеру, вот вариант, который уже подешевел на 80 тыс. рублей:

В общем, прежде чем покупать майнеры на сотни тысяч, стоит хорошо подумать. Для начала есть варианты подешевле.

И опасайтесь мошенников. Так, недавно у москвича выманили 870 тыс. рублей под предлогом продажи майнинг-фермы.

Арендовать мощности для майнинга

Есть компании, которые уже собрали собственные крупные фермы и предлагают мощности в аренду. Они зарабатывают на прокате оборудования, клиенты — на майнинге криптовалют.

Такой вариант называется облачным майнингом. Вы подключаетесь к системе, оплачиваете пользование фермой, выбираете криптовалюту — и вперёд, к миллионам.

Для старта порой достаточно тысячи-другой рублей, а то и меньше. Правда, и выхлоп будет скромным. Выше мощности — больше доход.

Искать компании, которые предоставляют услуги облачного майнинга, удобно на ресурсах вроде CryptoCompare. Здесь можно сравнить хешрейты, условия, цены, посчитать доходность вложений.

Риски в этом случае меньше, чем с покупкой майнинг-фермы, которую нужно не только купить, но и обеспечивать электричеством, охлаждать, охранять и совершенствовать. Но опасность для вас вот в чём: арендодатель гарантированно получит свои деньги за пользование техникой. Получите ли доход вы, зависит от курса криптовалюты. Если он упадёт, можете уйти в минус.

Подключиться к пулу

Сложность задачи, которую решают майнеры, постоянно растёт. Соответственно, со старым слабым оборудованием сюда соваться нет смысла — вероятность того, что именно оно первым решит задачу, крайне низкая.

Чтобы повысить шансы на успех, майнеры объединяются в пулы. Тогда шанс получить награду растёт пропорционально суммарному хешрейту, а добытые монеты делятся на всех (пропорционально мощности оборудования или по другим походим правилам).

Список майнинг-пулов, к которым можно подключиться, вы также найдёте на CryptoCompare. Каждый пул берёт свой процент от добытого, на то и живёт. Взамен обеспечивает совместный майнинг всем клиентам.

Риски в этом случае минимальные — сумма, которую вы платите за подключение к пулу + ваш счет за электричество.

Торговать криптовалютой на бирже

Основное правило любого трейдера: купить подешевле, продать подороже. Вот только никто не знает, как…

Впрочем, некоторым везёт. Доход равен разнице между ценой продажи и покупки минус комиссии за ввод на биржу и вывод с биржи.

Чтобы торговать криптовалютой, нужен стартовый капитал. Не помешает и стратегия — список правил, следуя которым, вы будете выбирать монеты, продавать и покупать их.

Трейдинг бывает кратко-, средне— и долгосрочным.

В краткосрочном трейдинге зарабатывают на небольших, но частых колебаниях курса криптовалюты, счёт идёт на минуты, если не на секунды. Краткосрочный трейдинг требует много времени и железных нервов. Новичкам его не рекомендуют.

Трейдеры, которые работают со среднесрочными позициями, оценивают курсы несколько раз в неделю, максимум раз в день. Это более спокойный вариант, который оставляет время на самообразование и часто предупреждает слив депозита за пару часов. Пожалуй, для новичков вариант оптимальный.

Долгосрок — это когда между сделками могут пройти месяцы, если не годы. Если монета стабильная, имеет под собой реальную идею и решает конкретную задачу, то практически наверняка через год её курс вырастет. Но вполне возможно, что в коде криптовалюты обнаружат баг, появится более перспективная монета или произойдёт ещё какой-нибудь коллапс. В общем, риск остаться в минусе есть, но и в случае успеха доход будет достойным. А главное — можно постоянно не дергаться, не гипнотизировать графики, реагировать лишь на действительно важные новости.

Все тонкости криптовалютного трейдинга в нескольких абзацах не опишешь. Самое главное, что нужно понимать: трейдер должен поймать момент, когда криптовалюта дешевеет, закупиться, когда курс достаточно низкий, дождаться роста и продать монеты.

Чтобы научиться определять такие моменты, придумали технический анализ, свечной анализ, индикаторы и ещё 100500 методик. Можно разобраться в них, а можно подписаться на сигналы успешных трейдеров и продавать или покупать синхронно с ними. Вот только успеха в любом случае никто не гарантирует, и слить депозит достаточно просто…

Вывод: риски в этом случае равны объёму депозита, который вы приносите на биржу. Помноженному на умение держать себя в руках и бороться с желанием отыграться в следующий раз и слить ещё один депозит.

Инвестировать в ICO ICO (initial coin offering — первичное размещение монет) — кампания, которая позволяет криптовалютному проекту привлечь деньги на разработку и развитие. Стартап, который выходит на ICO, хочет привлечь инвестиции, а взамен выдать каждому инвестору пропорциональное количество токенов.

Предполагается, что курс токенов после реализации проекта вырастет. Соответственно, инвесторы смогут продать их, вернуть свои деньги и заработать немного сверху.

Лето 2017 года стало настоящим бумом ICO. Проекты, которые не имели даже реальных прототипов систем, а просто планы на салфетке, собирали сотни миллионов.

Потом инвесторы одумались и перестали вкладывать во что попало. Но появились скамеры — обманщики, которые рекламировали перспективные идеи и в итоге исчезали с деньгами.

Скамеров немало и сегодня. Но инвесторы поумнели и тщательнее присматриваются к проектам.

Однако даже не скам-ICO может оставить вас без денег. Бывает, что разработчики переоценивают свои силы и не могут довести задуманное до логического завершения. А значит, и прибыль не обеспечивают. Инвесторы в ICO никак не защищены.

Что в итоге? С одной стороны, в среднем инвесторы в ICO получают 82% прибыли от вложений. С другой, 56% проектов, которые вышли на ICO, закрывается спустя четыре месяца после завершения сбора средств.

Ходлить, ходлить, ходлить

Однажды, в далёком 2010 году, Ласло Ханйекс заплатил за две пиццы 10 тыс. биткоинов. Курс биткоина тогда составлял около 0,5 цента.

На пике, в декабре 2017 года, за биткоин давали 20 тыс. долларов. В четыре миллиона раз больше! Но даже если бы Ханйекс обменял биткоины сейчас, то получил бы 64 млн долларов.

Был бы он ходлером, владел бы миллионами. Ходл — это искаженное английское hold, которое в данном случае означает «держать» (не продавать) криптовалюту. Опечатку первым сделал пользователь GameKyuubi на форуме Bitcoin Talk.

Будучи расстроен очередным падением курса и слегка нетрезв, GameKyuubi написал, что будет ходлить. В отличие от других «хороших трейдеров», которые «засекают взлёты и падения абра-кадабра-сим-салабим вот так вот просто и делают миллионы баксов».

Логика здесь простая, как палка: покупаете и ждете, пока курс криптовалюты не вырастет «до Луны». Ждёте, даже если курс падает в пропасть. Верите, что он обязательно поднимется.

Порой это тяжело. Но в любой непонятной ситуации это самая правильная стратегия, которая не требует от вас никаких усилий. Купили и забыли. Вспомнили — и вы уже миллионер. Главное, чтобы повезло.

Участвовать в Airdrop и Bounty-программах

Многие криптовалютные стартапы в начале своего пути, до ICO или сразу после него, проводят «аукционы неслыханной щедрости». Чтобы обрести популярность и собрать больше приверженцев, они раздают свою криптовалюту.

Чем больше держателей криптовалюты, тем она популярнее. Чем больше операций с ней совершается, тем выше становится курс.

Airdrop — это не только созданная Apple технология передачи данных, но и раздача криптовалюты. Безвозмездно, то есть даром. Раздают обычно пропорционально количеству какой-либо другой криптовалюты у вас в кошельке.

К примеру, так делают разработчики хардфорков: когда от Bitcoin отделился Bitcoin Cash, за каждый Bitcoin давали по одной новой монете. Bitcore тоже начисляли пропорционально, но только тем, у кого на счету было больше 0,01 биткоина.

Bounty-программы — это возможность получить криптовалюту за помощь проекту. Например, за поиск багов в коде, перевод сайта на разные языки, посты на форумах.

Часто в Bounty-программах приглашают участвовать пользователей форума Bitcointalk со статусом Member и выше. Вы размещаете ссылку в подписи и зарабатываете пропорционально числу переходов по ней, а для этого активно участвуете в жизни форума.

Обычно стартапы закладывают определенное количество криптовалюты на Bounty-программу. В данном случае вы рискуете только временем, потраченным на участие. Главное — не слить логин и пароль от своего кошелька мошенникам, которые под видом организаторов Bounty-программы выманивают личные данные пользователей.

Найти работу в сфере криптовалют

Действительно, можно не майнить, не торговать, но зарабатывать на крипте. Если вы аналитик, маркетолог, даже SMM-специалист или дизайнер, для вас найдётся место в криптоиндустрии.

С чего начать? К примеру, с сервиса AngelList. Здесь инвесторы и авторы стартапов находят сотрудников и партнёров. Результат поиска по слову blockchain — более тысячи компаний, и в каждой из них могут быть вакансии.

Конечно, чтобы претендовать на должность с хорошей зарплатой, придётся подтянуть английский и переписать резюме, чтобы оно лучше соответствовало профилю компании, в которую вы хотите устроиться. Но это жирная ниша, в которой есть серьёзный недостаток кадров. Дерзайте!

Завести криптокотика

В декабре 2017 года появился проект Cryptokitties на криптовалютной платформе Ethereum. Там можно было купить виртуальных котят и получить от них потомство.

Чем реже котята CryptoKitties, тем дороже их можно продать. А можно оставить себе и получить ещё более редкое и дорогое потомство.

Для старта нужен Ethereum. Риски равны сумме, которую вы выложите за первого котёнка. Плюс плата за «кошачью свадьбу». Каждые 24 часа цена котёнка снижается, пока его кто-то не купит.

Честно говоря, мы затрудняемся сказать, сколько на этом можно заработать. На этом сайте можно отслеживать цены на котят. Самый дорогой сейчас стоит 110 тыс. долларов (300 эфиров).

А не посадят?

России операции с криптовалютами и проведение ICO пока не регулируются законом. Есть отдельные прецеденты (к примеру, признание криптовалюты имуществом у должника или разрешение самостоятельно определять размер налогов от криптовалютных операций).

Но никого за сделки с криптовалютами ещё не посадили. Принятие законодательства о криптовалютах в очередной раз отложили — на этот раз до осени. В общем, сажать пока нет оснований.

С другой стороны, за определенные действия посадить всё же могут: если вы взломаете криптовалютную биржу или чей-то кошелек, организуете скам-ICO, обманете на продаже майнингового оборудования. Такие преступления квалифицируют в рамках действующего законодательства.