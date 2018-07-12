Алексей Насонов из Worldcore о забытых альткоинах

В течение декабря 2017— первой половины 2018 года криптовалютный рынок переживаеткрупную коррекцию, при которой стоимость биткоина упала с $20000 до $6000, а капитализация рынка с 600 млрд до 280. Эта коррекция для биткоина сравнима с большой коррекцией 2014 года, с одним существенным отличием:сейчас доля доминирования биткоина на рынке криптовалют (отношение капитализации биткоина к капитализации рынка) составляетчуть более 40%, а в конце кризиса 2014-2015 года она былаболее 90%. То есть, в настоящее время большое количество альтернативных криптовалют являются не менее привлекательными активами, чем «цифровое золото» — биткоин.

«Степень доверия к альткоинам неизмеримо выросла с 2014 года, — говорит Алексей Насонов, руководитель финтех-компанииWorldcore, владельца токена с одноименным названием, — Как мы показали в нашемпредыдущем большом исследовании по ICO, с 2014 года, когда создавалась блокчейн-инфраструктура, и до 2017 года криптосообщество прошло большой путь. И теперь за почти каждымкоином или токеном стоит либоинтересная идея, либобольшой капитал, либо серьезная команда разработчиков. В 2014 году бессмысленные монеты появлялись, как грибы после дождя, но в результате они выполняли важные роли: тестирование инфраструктуры и подготовка почвы для привлечения капитала».

Если оценивать количество возникающих в год криптовалют, то стоит сразу разделить их на прошедшие листинг на биржах и нет. Котирующиеся на биржах валюты учитываются на ресурсах-агрегаторах типа coinmarketcap.com, coinwarz.com, bitinfocharts.com, crypto-coins.net.

Криптокоин (коин) — криптовалюта, основанная на собственном блокчейне, построенном на основе одного из существующих алгоритмов. Криптотокен (токен) — криптовалюта, функционирующая в рамках смартконтракта, работающего в одном из блокчейнов других криптовалют.

Количество не прошедших листинг монет с трудом поддается оценке, поскольку много уходит в небытие как скам и монеты, не имеющие инфраструктуры, приходят другие, иногда имеющие то же название. По оценкам пользователейbitcointalk.org, где все криптовалюты проходят предварительный листинг для оценки сообществом идеи, ее реализации и команды, всего до середины 2018 года было анонсировано от 6 000 до 10 000 монет и токенов.

Некоторые объявления не продержались и нескольких дней, поскольку подписка на монету представляла собой сбор криптовалюты на анонимный кошелек, а висящее объявление в разделе придавало дополнительную легитимность сомнительной операции.

Прошедшие фильтр bitcointalk-комьюнити, листинг на бирже и испытание временем альткоины 2013-2015 годов сейчас торгуются на таких же биржах 2013-2015 годов запуска, как Yobit, Cryptopia, Poloniex, которые в начале своей деятельности задешево допускали листинг монет второго и третьего эшелонов для расширения своей торговой и, соответственно, клиентской базы. В 2017 году большинство работающих бирж ужесточило правила листинга новых токенов, либо задрав цены за листинг до нескольких десятков биткоинов (poloniex, cryptopia), либо заставив проектную команду заполнять огромные проспекты листинга в рамках антискам-процедур (bitfinex, binance). И молодым альткоинам неблагородного, но честного происхождения не осталось ничего иного, как обратиться к новым, не столь разборчивым биржам, в основном региональной или альткоинной направленности: exx.comи btctrade.imдля китайского рынка, c-patex.com для латиноамериканского, илиуниверсальным tradesatoshi.comи coinexchange.io.

Листинг на одной из неосновных бирж означает для альткоина возможность быть не забытым майнерами и трейдерами, поскольку делистинг криптовалюты даже для бирж первой тройки — явление единичное, а для неосновных — и вовсе возможное, только если криптосообществу гарантированно докажут, что монета участвует в мошеннических схемах или организаторы — преступники. В иных случаях, пока есть хотя бы несколько холдеров блокчейна и одна биржа, — криптовалюта получает карт-бланш на существование.

Анализ стоимости криптовалют, не входящих в топ по капитализации, показывает, что график изменения их стоимости примерно соответствует графику изменения криптовалютного индекса в отсутствии каких-либо информационных поводов и манипуляций рынка (пампов и дампов).

Центр по развитию индустрии информационных технологий Китая (CCID), внимательно анализирующий все относящееся к криптотехнологии, 20 июня опубликовал сводный индекс 30 криптовалют, имеющих наилучшую перспективу в использовании в мировой экономике. В то время как можно и нужно спорить о позициях в перечне разных валют или обсуждать скоринговую модель, используемую аналитиками, но невозможно обойти тот факт, что биткоин впервые с момента своего появления не вошел в Top-10 перспективных блокчейн-проектов!

Среди этого перечня есть как старые, проверенные монеты 2014 года SiaCoinи Decred, так и новые прорывы 2017 года, EOSи Nebulas.

В целом, постоянно меняющийся криптовалютный рынок преподносит очень много сюрпризов, которые очень сложно предугадать заранее. Самый, наверное, известный пример связан сDOGE, который задумывался как пародия на серьезные криптовалюты с амбициозными целями, а сейчас представляет собой классическую криптовалюту с одной из самых быстрых систем транзакций, капитализацией 300 млн сейчас и свыше 2 млрд на пике.

Давая рекомендации начинающему инвестору, работающему с рынком альтернативных криптовалют, эксперт Worldcoreсоветует руководствоваться следующими несложными правилами:

смотрите на уровень капитализации, нужно ограничить для себя риски торговли старыми, забытыми валютами, которые имеют низкую капитализацию 2014-2016 годов, найдите информацию в сети про цели и задачи проекта, на bitcointalk— про мнение комьюнити, оцените, если идет речь про выкуп токенов ICO, объемы размещения токенов, цену токена и будущую капитализацию, составив пропорцию. Сравнитес капитализацией аналогичных и похожих проектов. Еслирасчетнаякапитализация после ICO не дотягивает до капитализации аналогичных проектов, то это знак к покупке.

Кроме того, инвесторам, ориентирующимся на локальные сообщества или инфраструктурные проекты, можно порекомендовать провести собственную оценку токенов, ориентированных на группы и субкультуры. Например, игровые Steemdollars, отличившиеся в 2017 году одной из самых низких ценовых корреляций сBitcoin, или хорошо забытой Mazacoin— валютой, которая задумывалась официальной валютой индейской резервации в Южной Дакоте.

«2018 год — это год альткоинов, — не сомневается Алексей Насонов, — как по количеству, так и по привлекательности инвестиций. Биткоин сделал свое важное дело и показал, что новые технологии блокчейна — это будущее цифровых финансов. По сути, он создал новый рынок, на который приходят новые игроки, создающие свои блокчейны и токены. Если проводить аналогии с финансовым рынком, то криптоактивы — это акции предприятий, с несколько другими правилами, регулирующими обращение, поэтому инвестировать в них нужно принимая решения как на фондовом рынке».