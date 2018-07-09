Биржи АТР растут вслед за рынками США, подорожавшими на позитивной статистике

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник повторяют динамику американских бирж, вызванную позитивными данными с рынка труда США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,65% — до 2792,57 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,85%, до 1564,41 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,5%, до 28740,09 пункта, корейский KOSPI — на 0,69%, до 2288,31 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,21%, до 6285,4 пункта, японский Nikkei 225 прибавлял 1,27%, достигая отметки в 22064,72 пункта.

Инвесторы в Азии реагируют на позитивную динамику фондовых площадок США после публикации статистики с рынка труда в этой стране. Министерство труда США в пятницу сообщило, что безработица в июне выросла до 4% с 3,8% в мае. Но при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 213 тысяч при ожиданиях роста только на 200 тысяч, а почасовая заработная плата в США в июне выросла на 2,7% в годовом выражении и составила 26,98 доллара.

По мнению старшего экономиста RBS Кевина Камминза (Kevin Cummins), которые приводит агентство Рейтер , статистика за июнь демонстрирует здоровые условия на рынке труда США, что позволит ФРС продолжать постепенно повышать ставку. Регулятор по итогам последнего заседания ожидаемо повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,75-2% годовых.