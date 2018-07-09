Биржи АТР растут вслед за рынками США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник повторяют динамику американских бирж, вызванную позитивными данными с рынка труда США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,65% — до 2792,57 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,85%, до 1564,41 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,5%, до 28740,09 пункта, корейский KOSPI — на 0,69%, до 2288,31 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,21%, до 6285,4 пункта, японский Nikkei 225 прибавлял 1,27%, достигая отметки в 22064,72 пункта.
Инвесторы в Азии реагируют на позитивную динамику фондовых площадок США после публикации статистики с рынка труда в этой стране. Министерство труда США в пятницу сообщило, что безработица в июне выросла до 4% с 3,8% в мае. Но при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 213 тысяч при ожиданиях роста только на 200 тысяч, а почасовая заработная плата в США в июне выросла на 2,7% в годовом выражении и составила 26,98 доллара.
По мнению старшего экономиста RBS Кевина Камминза (Kevin Cummins), которые приводит агентство Рейтер, статистика за июнь демонстрирует здоровые условия на рынке труда США, что позволит ФРС продолжать постепенно повышать ставку. Регулятор по итогам последнего заседания ожидаемо повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,75-2% годовых.
Вместе с тем, на рынках остается некоторая напряженность, связанная с торговым конфликтом между Китаем и США. В пятницу вступили в силу пошлины в 25%, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции Китая в ответ заявило, что США нарушили правила ВТО и начали крупнейшую в истории торговую войну. Поэтому Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в 34 миллиарда долларов в год.