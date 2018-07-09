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Цены на нефть растут
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Цены на нефть растут 

RT на русском 9 июля 2018
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,44% — до $77,45 за баррель.
Августовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,35%, составив $74,06 за баррель.
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