Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,44% — до $77,45 за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,35%, составив $74,06 за баррель.