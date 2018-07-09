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Акции Xiaomi подешевели на 6%
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Акции Xiaomi подешевели на 6% на открытии своих первых торгов в Гонконге 

Прайм 10 часов назад
Фото: fotolia.com/ AshDesign
Бумаги китайского производителя смартфонов Xiaomi на открытии своей первой торговой сессии на Гонконгской бирже упали в цене на 6%, однако позднее снизили темпы снижения, свидетельствуют данные биржи.
По состоянию на 8.31 акции Xiaomi дешевели на 0,6%, до 16,9 гонконгского доллара (2,16 доллара США) за ценную бумагу по сравнению с первоначальной ценой на IPO. При этом на открытии торгов акции компании упали в стоимости на 6%, до 16 гонконгских долларов (2,04 доллара США).
Первоначальная цена публичного размещения составила 17 гонконгских долларов (2,17 доллара США), что является нижней границей целевого диапазона. Таким образом, компания была оценена на IPO в 4,72 миллиарда долларов. Капитализация Xiaomi по итогам IPO составила 54 миллиарда долларов.
Xiaomi — китайская компания, основанная в 2010 году и занимающая производством смартфонов и планшетов. Ее IPO стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.
Компания в мае подала заявку на проведение IPO на Гонконгской бирже. При этом источники агентства Блумберг сообщали, что компания планирует реализовать акции на 10 миллиардов долларов, а капитализация может быть оценена до 100 миллиардов долларов.
Но в июне СМИ со ссылкой на источники сообщали, что компания снизила вероятную оценку стоимости компании до 55-70 миллиардов долларов после своего решения отложить предложение акций в материковом Китае до проведения IPO в Гонконге. Это решение было связано с разногласиями между компанией и регулирующими органами по поводу оценки китайских депозитарных расписок (CDR).
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