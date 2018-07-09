Объем ставок во время ЧМ-2018 превысит 300 миллиардов рублей

Точная сумма сборов с выигрышей станет известна лишь в конце расчетного периода в декабре текущего года.

Общий оборот ставок на Чемпионате мира по футболу составит 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Сообщается, что букмекеры заработают на мундиале не менее 20 миллиардов рублей. Благодаря большому количеству ставок увеличатся налоговые отчисления в бюджет, передает " Парламентская газета ".