Объем ставок во время ЧМ-2018 превысит 300 миллиардов рублей 

Точная сумма сборов с выигрышей станет известна лишь в конце расчетного периода в декабре текущего года.
Общий оборот ставок на Чемпионате мира по футболу составит 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
Сообщается, что букмекеры заработают на мундиале не менее 20 миллиардов рублей. Благодаря большому количеству ставок увеличатся налоговые отчисления в бюджет, передает "Парламентская газета".
Напомним, что любой выигрыш в России облагается налогом в размере 13 процентов. С выигрышей, превышающих сумму в 15 тысяч рублей, отчисление делают букмекеры.