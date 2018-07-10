Элитное жилье в Москве подорожало на треть

За последние пять лет cредневзвешенная цена квадратного метра элитной недвижимости на первичном рынке Москвы увеличилась на треть. Такие данные содержатся в материалах компании Savills, пишет «Лента.ру»

Так, к началу июля 2018-го средневзвешенная цена выросла до 851 тысячи рублей за квадрат, что на 36% больше, чем в июле 2013 года (627,4 тысячи). В долларовом эквиваленте показатель, напротив, снизился с 19 200 до 13 600 долларов за 1 кв. м. При этом спрос на элитное жилье за тот же период вырос на 45%: в первом полугодии 2013-го было продано 234 элитных квартиры, 2018-го — не менее 340.

«Третий месяц подряд на рынке премиальных новостроек Москвы проходит более 60 транзакций. В июне этого года мы отмечаем максимальное число заключенных сделок на исследуемом рынке с конца 2014 года», — говорится в материалах компании.

В Savills это объясняют высоким курсом валют и значительным объемом нового предложения, которые приводят к заметной активности покупателей.

О высоком спросе на дорогую столичную недвижимость в первом полугодии 2018-го свидетельствуют и данные других игроков рынка. Так, по данным компании Welhome, показатель вырос на 35% по сравнению с началом года, а к аналогичному периоду 2017-го — на 47%.

Средний бюджет сделок, заключенных в элитном сегменте с января по июль текущего года, составляет 73,9 миллиона рублей, заключают в Savills.

Напомним, в середине апреля эксперты отмечали падение цен недвижимости на вторичном рынке столицы.

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