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Цена на золото колеблется
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Цена на золото колеблется на фоне динамики курса доллара 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цена на золото снижается в пятницу утром, при этом ранее в ходе торгов показатель рос, оказывает влияние на стоимость металла динамика курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,2 доллара, или на 0,1%, до 1245,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,08%, до 15,97 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 94,89 пункта.
Курс доллара поддерживался на текущей неделе новостями по торговому конфликту между США и КНР. Взаимные повышенные таможенные пошлины между американской стороной и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
Инвесторы также отыгрывали статистику по США. Министерство труда страны сообщило в среду, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 7 июля снизилось на 18 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч. Эксперты ожидали меньшего снижения показателя — на 5 тысяч. Инфляция в США в июне составила 2,9% в годовом выражении, как и ожидалось. В месячном выражении инфляция составила 0,1% при прогнозе в 0,2%.
При укреплении доллара золото становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, что оказывает давление на стоимость металла. Если к иене доллар подорожал уже до максимума с января, то к корзине валют доллар менялся слабо.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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