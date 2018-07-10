Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил исторический максимум, превысив февральский пик на уровне 2376,96 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,16% — до отметки 2377,01 пункта.