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Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум
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Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил исторический максимум, превысив февральский пик на уровне 2376,96 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,16% — до отметки 2377,01 пункта.
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