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В Китае за первое полугодие созданы 3,27 млн новых предприятий
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В Китае за первое полугодие созданы 3,27 млн новых предприятий 

ИА Синьхуа 21 час назад
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — Китай зафиксировал стабильный рост количества новых предприятий в первом полугодии 2018 года.
Всего за шесть месяцев были созданы 3,27 млн новых предприятий, что, как показывают данные Государственного управления по регулированию рынка, на 12,5 проц. превзошло уровень аналогичного периода прошлого года.
Таким образом, в Китае в первом полугодии ежедневно появлялись в среднем 18,1 тыс. новых предприятий.
В рамках улучшения бизнес-климата и облегчения условий ведения бизнеса в 22 регионах страны введена онлайн-регистрация предприятий. Также упрощение административных процедур способствовало уходу с рынка 388 тыс. предприятий.
Госуправление по регулированию рынка пообещало продолжить усилия в данном направлении в пользу инвестиционной и предпринимательской деятельности. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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