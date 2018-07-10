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Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,71%
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Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,71% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов производителей товаров массового потребления, транспорта и финансов и инвестиций.
На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General вырос на 0,71%, индекс ADX General поднялся на 1,12%.
В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Takaful-em (DU:TKFE), которые подорожали на 0,150 п. (7,54%), закрывшись на отметке в 2,140. Котировки Gulf General Investment (DU:GGIC) выросли на 0,019 п. (7,12%), завершив торги на уровне 0,286. Бумаги DXB Entertainments (P. J. S. C.) (DU:DXBE) выросли в цене на 0,015 п. (4,41%), закрывшись на отметке 0,355.
Лидерами падения стали акции Gulf navigatio (DU:GNAV), цена которых упала на 0,030 п. (2,91%), завершив сессию на отметке 1,000. Акции Drake&scull (DU:DSI) поднялись на 0,017 п. (2,42%), закрывшись на уровне 0,685, а Shuaa capital (DU:SHUA) снизились в цене на 0,010 п. (0,92%) и завершили торги на отметке 1,080.
В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Gulf Pharm Ind (AD:GPHI), которые подорожали на 6,98% до отметки 2,300, Abu Dhabi National for Building Materials Co PJSC (AD:BILD), которые набрали 4,00%, закрывшись на уровне 0,520, а также акции Waha Capital (AD:WAHA), которые повысились на 2,84%, завершив сессию на отметке 1,810.
Лидерами падения стали акции Invest Bank AD (AD:INVB), которые снизились в цене на 2,44%, закрывшись на отметке 2,400. Акции компании Natl Bk Of Rak (AD:RAKB) потеряли 2,09% и завершили сессию на уровне 4,21. Котировки Union Natl Bk (AD:UNB) снизились в цене на 1,37% до отметки 3,600.
На Дубайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (19) превысило количество закрывшихся в минусе (9), а котировки 8 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 13 компаний подорожали, 4 снизились, a 9 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Natl Bk Of Rak (AD:RAKB) упали до минимума, подешевев на 2,09%, 0,09 п., и завершили торги на отметке 4,21.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе прибавил 0,43%, или 0,32, достигнув отметки $74,17 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,31%, или 1,02, до $79,09 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,87%, или 11,00, до отметки $1.248,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/AED выросла на 0,01% до 3,6732, а котировки EUR/AED упали на 0,48%, достигнув отметки 4,2953.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,41% до 94,18.
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