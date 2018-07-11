Рынок акций ОАЭ закрылся разнонаправленно, DFM General снизился на 0,11%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги среды разнонаправленно за счет укрепления секторов финансов и инвестиций, транспорта и телекоммуникаций. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах производителей товаров массового потребления, недвижимости и банковских услуг.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General снизился на 0,11%, индекс ADX General вырос на 0,50%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Db invst co (DU:DINV), которые подорожали на 0,080 п. (4,08%), закрывшись на отметке в 2,040. Котировки Amlak Finance PJSC (DU:AMLK) выросли на 0,017 п. (2,32%), завершив торги на уровне 0,750. Бумаги Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN) выросли в цене на 0,012 п. (1,78%), закрывшись на отметке 0,688.

Лидерами падения стали акции Takaful-em (DU:TKFE), цена которых упала на 0,110 п. (5,14%), завершив сессию на отметке 2,030. Акции Gulf navigatio (DU:GNAV) поднялись на 0,029 п. (2,90%), закрывшись на уровне 0,971, а Emaar properti (DU:EMAR) снизились в цене на 0,110 п. (2,16%) и завершили торги на отметке 4,980.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Ad Natl Energy (AD:TAQA), которые подорожали на 4,13% до отметки 1,260, Eshraq Properties Co PJSC (AD:ESHR), которые набрали 1,54%, закрывшись на уровне 0,6600, а также акции First Abu Dhabi Bank PJSC (AD:FAB), которые повысились на 1,21%, завершив сессию на отметке 12,55.

Лидерами падения стали акции National Bank of Fujairah PJSC (AD:NBF), которые снизились в цене на 8,17%, закрывшись на отметке 2,81. Акции компании Arkan Building Materials Co PJSC (AD:ARKN) потеряли 3,39% и завершили сессию на уровне 0,5700. Котировки Waha Capital (AD:WAHA) снизились в цене на 2,76% до отметки 1,760.

На Дубайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (21) превысило количество закрывшихся в минусе (17), а котировки 3 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 11 компаний подешевели, 6 выросли, a 8 остались на уровне предыдущего закрытия.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе потерял 0,66%, или 0,49, достигнув отметки $73,62 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 2,27%, или 1,79, до $77,07 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,38%, или 4,80, до отметки $1.250,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED существенно не изменилась 0,00% до 3,6732, а котировки EUR/AED упали на 0,29%, достигнув отметки 4,3028.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,26% до 94,09.