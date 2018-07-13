В Петербурге и Москве наблюдают снижение роста заработных плат 

В Петербурге и Москве наблюдают снижение роста заработных платПо итогам первого полугодия 2018 года можно заключить, что зарплаты Москвичей и Петербуржцев в частном сегменте не изменились. Аналитики считают, что это реакция на незначительную стабилизацию рынка, а также связывают сложившуюся динамику с нетипичной ситуацией на рынке оплаты труда, когда региональная динамика превышает показатели Петербурга и Москвы.
Что касается государственного сектора, то в первом полугодии фактический уровень заработка россиян вырос на 9%. Повышение оплаты труда сотрудникам государственных учреждений связано с майскими указами Президента РФ Владимира Путина, которые он давал весной 2012 года. Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками стали IT-cспециалисты, специалисты по работе с электроникой и кадры, работающие с недвижимостью.
В Министерстве экономического развития РФ отмечают, что в 2019 году произойдет замедления роста зарплат.