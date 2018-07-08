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Продажи жилья в Торонто подскочили до максимума 2004 года
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Продажи жилья в Торонто подскочили до максимума 2004 года 

Prian.ru 7 часов назад
Фото: Prian.ru
Продажи в июне выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, согласно данным Совета по недвижимости Торонто. С учетом сезонных колебаний покупательская активность увеличилась на 18% с мая — самый большой ежемесячный прирост с 2004 года, сообщает Bloomberg.
Цены также стабилизировались и достигли новых высот. Средняя стоимость жилья выросла на 2% по сравнению с годом ранее — до $615 000, и увеличилась на 3,3% с мая с учетом сезонных колебаний. Сделки со вторичной недвижимостью в Торонто подскочили на 17,6% в июне — самый значительный рост с 2004 года.
Рост продаж и цен последовал за несколькими месяцами снижения, в основном вызванного волной правил, введенных для охлаждения рынка, который поднялся до рекордных высот и подпитывался спекулятивными покупками. Цены начали стабилизироваться в последние несколько месяцев после пика в апреле 2017 года.
В заявлении Президента Совета директоров Гарри Бхауры говорится, что покупатели жилья начинают возвращаться на рынок, а продажи растут с минимумов прошлого года. Рыночные условия, по-видимому, ужесточаются, при этом продажи составляют бОльшую долю объявлений. Между тем, число новых объявлений упало на 19% с прошлого года — до 15 922. Количество активных предложений выросло на 5,9% — до 20 844 с 19 680 в прошлом году.
Директор по анализу рынка и каналам обслуживания TREB Джейсон Мерсер говорит о том, что ожидается улучшение продаж в течение 2019 года. Однако проблемы с новыми объявлениями, по-видимому, сохранятся. Это говорит о том, что конкуренция между покупателями может возрасти, что повысит давление на стоимость жилья.
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