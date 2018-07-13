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Игорный бизнес принёс бюджету Нижегородской области в мае 900 тыс. рублей
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Игорный бизнес принёс бюджету Нижегородской области в мае 900 тыс. рублей 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Столица Нижний
Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Нижегородской области за первые пять месяцев составили около 4 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства финансов Нижегородской области. Согласно отчёту, на 1 июня исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 3,8 млн рублей. За май сумма налоговых поступлений в бюджет региона составила 900 тыс. рублей.
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