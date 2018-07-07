В столице Монголии проходит выставка-ярмарка Внутренней Монголии КНР 

Улан-Батор, 7 июля /Синьхуа/ — С целью расширения торгового сотрудничества между Монголией и Китаем в пятницу в Улан-Баторе открылась выставка-ярмарка китайского автономного района Внутренняя Монголия /АРВМ/. Об этом сегодня сообщает Национальная торгово-промышленная палата Монголии.
В ней принимают участие более 260 компаний из АРВМ, представляющих более 1 тыс. товаров, включая машинное оборудование, органические продукты питания и строительные материалы.
В настоящее время правительство Монголии принимает ряд конкретных мер, направленных на продвижение крупнейших экономических проектов, увеличение пропускной способности пунктов пропуска на монгольско-китайской границе и упрощение процедур торговли.
К 2020 году Монголия и Китай планируют довести двустороннюю торговлю до 10 млрд долларов. При этом АРВМ играет важную роль в расширении торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Китаем.
Выставка-ярмарка продлится до 9 июля.