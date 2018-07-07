Ещё
В столице Монголии проходит выставка-ярмарка Внутренней Монголии КНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столице Монголии проходит выставка-ярмарка Внутренней Монголии КНР 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
Улан-Батор, 7 июля /Синьхуа/ — С целью расширения торгового сотрудничества между Монголией и Китаем в пятницу в Улан-Баторе открылась выставка-ярмарка китайского автономного района Внутренняя Монголия /АРВМ/. Об этом сегодня сообщает Национальная торгово-промышленная палата Монголии.
В ней принимают участие более 260 компаний из АРВМ, представляющих более 1 тыс. товаров, включая машинное оборудование, органические продукты питания и строительные материалы.
В настоящее время правительство Монголии принимает ряд конкретных мер, направленных на продвижение крупнейших экономических проектов, увеличение пропускной способности пунктов пропуска на монгольско-китайской границе и упрощение процедур торговли.
К 2020 году Монголия и Китай планируют довести двустороннюю торговлю до 10 млрд долларов. При этом АРВМ играет важную роль в расширении торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Китаем.
Выставка-ярмарка продлится до 9 июля.
ИА Синьхуа: последние новости
Д.Трамп пригрозил ввести 20-процентные пошлины на импорт автомобилей из ЕС Президент Казахстана открыл международный финансовый центр "Астана" В первом полугодии в Китае ежедневно регистрировалось 18,1 тыс. предприятий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов184
В Анапе запретили купаться10
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР36
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи21
Правительство отказалось тратиться на лечение рака51
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:48
Грузинский пастух убил американских туристов
Происшествия
00:46
ЕС опубликовал решение о санкциях против РФ
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение