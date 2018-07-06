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Максимальная предельная стоимость 1 кв м жилья Подмосковья выросла в III квартале 2018 г
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Максимальная предельная стоимость 1 кв м жилья Подмосковья выросла в III квартале 2018 г 

РИАМО 6 июля 2018
Фото: РИАМО
Самая высокая предельная стоимость 1 квадратного метра жилья в Подмосковье на III квартал 2018 года установлена в Реутове, она составляет 133,1 тысячи рублей, это выше, чем в III квартале 2017-го и во II квартале 2018-го, на 6 тысяч и на 400 рублей соответственно, данная информация указана в документе комитета по ценам и тарифам Московской области, имеющемся в распоряжении РИАМО.
«Установить предельную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области на III квартал 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению», — говорится в документе.
Самая высокая предельная стоимость 1 квадратного метра установлена в Реутове — она составляет 133,1 тысячи рублей. Наиболее высокие показатели стоимости также отмечены в Одинцовском районе, Власихе, Долгопрудном, Жуковском, Котельниках, Красногорске, Люберцах, Химках.
Наиболее низкая предельная стоимость 1 квадратного метра жилья на третий квартал — в Рошале, там она составляет 34,68 тысячи рублей.
Согласно распоряжению комитета по ценам и тарифам Московской области от 30 марта 2018 года, максимальная предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в регионе была установлена также в Реутове и составляла 132,7 тысяч рублей. В III квартале 2017-го предельная стоимость 1 квадратного метра жилья в Реутове составляла 127,1 тысячи рублей, согласно распоряжению ведомства от 30 июня 2017 года.
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