Доллар оказался под ударом

Покупательский импульс на российском фондовом рынке временно угас. Временно, потому что, с большой долей вероятности, на следующей неделе покупатели попробуют атаковать рубеж 2350 пунктов еще раз. Пока же рублевый индикатор консолидируется в диапазоне 2305–2340 пунктов. Индекс РТС в случае появления коррекционного фактора «прибьет» к рубежу 1150 пунктов.

Нефть снижается, доллар резко слабеет, но вряд ли российские инвесторы решатся включиться в общую активность.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова , американская валюта попала под удар, когда вышел неожиданно слабый релиз по уровню безработицы — в июне показатель составил 4% при том, что никто не ждал пересмотра индикатора с прежней ступени в 3,8%. При этом все остальные компоненты оказались приличными: число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло на 213 тыс. при прогнозе повышения на 195 тыс., а средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,2% против ожидания в 0,3%, но и это хорошо.

В таких условиях пара евро/доллар вполне может протестировать уровень 1,18 очень быстро.

Российский рубль по итогам недели так фактически и не поменял ничего в краткосрочной картине, несмотря на множество факторов, сопровождавших торги. Доллар всё еще балансирует около 63 рублей, здесь ничего не меняется и не изменится, пока рынок не выйдет из сплина.