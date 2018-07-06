Средняя рыночная стоимость кв м жилья в Подмосковье в III квартале выросла до 75,7 тыс. руб

Подмосковье установили среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на III квартал 2018 года в размере 75,76 тысячи рублей, этот показатель повысился по сравнению с II кварталом 2018-го на 414 рублей и III кварталом 2017-го на 526 рублей, соответствующий документ комитета по ценам и тарифам Московской области есть в распоряжении РИАМО

«Установить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Московской области на III квартал 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению. Установить среднее значение рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в целом по Московской области на III квартал 2018 года в размере 75,76 тысячи рублей», — говорится в распоряжении.

Реутове и Химках. Самая высокая средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на III квартал установлена в Котельниках , она составляет 107,568 тысячи рублей, также наиболее высокая средняя рыночная стоимость установлена во Власихе

Самая низкая средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на III квартал — в Рошале , там она составляет 29,723 тысячи рублей.

Согласно распоряжению комитета по ценам и тарифам Московской области от 30 июня 2017 года средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в целом по Подмосковью на III квартал прошлого года составляла 75,234 тысячи рублей. Во II квартале 2018-го этот показатель был равен 75,346 тысячи рублей, согласно распоряжению ведомства от 30 марта 2018 года.