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Средняя рыночная стоимость кв м жилья в Подмосковье в III квартале выросла до 75,7 тыс. руб
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Средняя рыночная стоимость кв м жилья в Подмосковье в III квартале выросла до 75,7 тыс. руб 

РИАМО 6 июля 2018
Фото: РИАМО
В Подмосковье установили среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на III квартал 2018 года в размере 75,76 тысячи рублей, этот показатель повысился по сравнению с II кварталом 2018-го на 414 рублей и III кварталом 2017-го на 526 рублей, соответствующий документ комитета по ценам и тарифам Московской области есть в распоряжении РИАМО.
«Установить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Московской области на III квартал 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению. Установить среднее значение рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в целом по Московской области на III квартал 2018 года в размере 75,76 тысячи рублей», — говорится в распоряжении.
Самая высокая средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на III квартал установлена в Котельниках, она составляет 107,568 тысячи рублей, также наиболее высокая средняя рыночная стоимость установлена во Власихе, Реутове и Химках.
Самая низкая средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на III квартал — в Рошале, там она составляет 29,723 тысячи рублей.
Согласно распоряжению комитета по ценам и тарифам Московской области от 30 июня 2017 года средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в целом по Подмосковью на III квартал прошлого года составляла 75,234 тысячи рублей. Во II квартале 2018-го этот показатель был равен 75,346 тысячи рублей, согласно распоряжению ведомства от 30 марта 2018 года.
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