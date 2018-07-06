Играем по-взрослому — болеем за наших!

Чем знаменито лето 2018? Правильно, чемпионатом мира по футболу FIFA World Cup 2018, который впервые проходит в России

Официальный дилер УАЗ ТЕХИНКОМ тоже не остался в стороне и болеет за нашу сборную.

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УАЗ Патриот! Реальная Цена от 649 000 руб. !УАЗ Пикап! Реальная Цена от 684 000 руб. !УАЗ Хантер! Реальная Цена от 536 400 руб. !УАЗ Карго! Реальная Цена от 702 000 руб. !УАЗ Профи! Реальная Цена от 749 000 руб. !Коммерческий ряд! Реальная Цена от 479 000 руб. !

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ТЕХИНКОМ — Строгино (Москва, ул. Кулакова, владение 24, корпус 3)

ТЕХИНКОМ — МКАД 14 км (МКАД 14 км. (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8)

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