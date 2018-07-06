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Играем по-взрослому — болеем за наших!
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Играем по-взрослому — болеем за наших! 

Wroom.ru 6 июля 2018
Фото: Wroom.ru
Чем знаменито лето 2018? Правильно, чемпионатом мира по футболу FIFA World Cup 2018, который впервые проходит в России!
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