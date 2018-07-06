Ставка аренды элитных квартир повысилась в три раза на время ЧМ-2018

Основную часть квартир собственники предлагают болельщиком за 600-800 тысяч рублей в месяц.

Средняя ставка аренды квартир премиум-класса для болельщиков ЧМ-2018 повысилась почти в три раза и составила 930 тысяч рублей в месяц. Раньше аренда элитного жилья стоила в среднем 328 тысяч.

Основную часть квартир, около 30 процентов, собственники предлагают болельщиком за 600-800 тысяч рублей в месяц. Самое дорогое жилье предлагается в районе Арбата — Кропоткинской и Ленинского проспекта. Здесь средняя ставка аренды составляет 1,5 и 1,9 миллиона рублей.

В районе Сокола — Войковской зафиксированы самые низкие цены аренды — 496 тысяч рублей за квартиру в месяц.

Больше всего арендных квартир выставлено в районах Арбата — Кропоткинской, Тверской — Кремля и Фрунзенской.