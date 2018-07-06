Грузия почти на четверть увеличила экспорт бренди

Грузия. ТБИЛИСИ , 6 июл — РИА Новости . Популярность грузинского бренди в мире растет — с начала 2018 года страна экспортировала 8,4 миллиона бутылок (емкостью 0,5 литра) бренди, что на 23% больше по сравнению с январем-июнем 2017 года, сообщает Sputnik

За этот период из Грузии вывезли бренди в 20 стран мира на сумму 17 миллионов долларов — на 6% больше по сравнению с первым полугодием 2017 года.

По данным грузинского Национального агентства вина, в целом за январь-июнь этого года, доходы от экспорта бренди, вина, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составили 148,3 миллиона долларов, что на 21% больше по сравнению с первым кварталом 2017 года.

Всего Грузия с начала 2018 года экспортировала 38,2 миллиона бутылок вина, что на 21% больше по сравнению с январем-июнем прошлого года. За этот период Грузия вывезла вино в 48 стран мира на сумму 90,3 миллиона долларов, что на 28% больше по сравнению с январем-июнем 2017 года.

Россия продолжает лидировать по экспорту грузинского вина — за январь-июнь 2018 года в страну поставили более 24,02 миллиона бутылок вина, что на 24% больше по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Украина на втором месте среди стран-импортеров — в эту страну с начала этого года завезли более 4,19 миллиона бутылок грузинского вина — на 41% больше, чем в январе-июне 2017 года.

Китай остается на третьем месте, несмотря на то, что поставки грузинского вина на китайский рынок за январь-июнь снизились на 22,6%, по сравнению с тем же периодом 2017 года, и составили около 2,98 миллиона бутылок.

В пятерку основных импортеров грузинского вина также вошли Казахстан — более 1,652 миллиона бутылок и Польша — более 1,573 миллиона бутылок. Экспорт в Казахстан в январе-июне вырос на 42%, а в Польшу — на 30%.

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