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Власти Берлина стремятся уменьшить рост цен на рынке недвижимости
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Власти Берлина стремятся уменьшить рост цен на рынке недвижимости 

Prian.ru 6 июля 2018
Фото: Prian.ru
Бум на рынке недвижимости столицы Германии бьет рекорд за рекордом, но коалиция из социал-демократов, зеленых и социалистов хочет «нажать на тормоза» и остановить этот рост, пишет WSJ.
За последние два года правительство, будучи под давлением арендаторов, находящихся в тяжелом финансовом положении, удвоило количество районов, на которые распространялись законы, направленные на борьбу со спекуляциями на рынке. Это позволяло блокировать частные продажи в пользу государственных компаний и некоммерческих организаций, запрещать прекращение аренды и даже проведение ремонтных работ. Потому что это могло привести к увеличению стоимости арендной платы. А это нарушает права арендаторов.
В прошлом месяце было объявлено о создании еще четырех таких зон в центре Берлина. Всего их 46. Принятие такого решения последовало за новым постановлением, утвержденным в мае и дающим право использовать пустующее жилье.
Это все происходило под лозунгом: «в стране государственных больниц и университетов рыночные силы не должны формировать в городе цены на недвижимость, которые больше, чем расходы на лечение и образование».
Кристоф Шмидт, профессор права в Бременском университете, отметил, что цель состояла в том, чтобы помешать элитным проектам изменить внешний вид целых кварталов и избавиться от людей, которые там жили десятилетиями.
Реконструкция и обновление строений в прежде не фешенебельных городских кварталах (джентрификация), как сообщает источник, были своего рода бедствием для горожан с низким уровнем дохода на протяжении многих лет. А рост цен — экстремальным для Берлина, где проживает 3,5 млн человек.
В прошлом году, согласно данным Глобального индекса городов компании Knight Frank, средние цены на жилую недвижимость в столице Германии выросли на 20,7% по сравнению с годом ранее. И это самый быстрый темп прироста по сравнению с остальными городами. В Гамбурге рост был 14,1%, в Мюнхене — 13,8% и во Франкфурте — 13,4%.
Агентство Engel & Völkers также отметило двузначный рост цен на квартиры в столице Германии. Поэтому для борьбы в жилищным кризисом власти страны выделят €2 млрд на проекты социального жилья, а также налоговые инициативы.
Шмидт также отметил, что его долгосрочная цель состояла в том, чтобы государственные или некоммерческие группы владели примерно половиной жилого фонда района, а это больше текущих 25%.
Читайте также: Процедура приобретения недвижимости в Германии.
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