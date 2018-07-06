Все более крупные кредиты берут новосибирцы для покупки жилья

За первую половину 2018 года сумма среднего ипотечного кредита возросла в среднем на 20% — с 1,5 миллиона до 1,7-1,8 миллиона рублей. В июне показатель достиг исторического максимума — 2 миллионов рублей. Об этом рассказала управляющий директор по ипотеке банка ВТБ Новосибирске Виктория Ферле во время конференции «Ипотека без галстуков», организованной порталом N1.ru.

По данным управляющего «Абсолют Банка» в Новосибирске Евгения Шеина, в первом полугодии 2018 года средний размер ипотечного займа у них достиг 1,9 миллиона рублей, увеличившись за год на 30%.

Среди главных причин роста среднего ипотечного чека представители банковской сферы называют снижение ипотечных ставок, что привело к снижению переплаты по ипотечным кредитам. Кроме того, представители банков отметили, что в последние два года спрос на жилье сместился в сегмент более дорогих семейных квартир, а продажи однокомнатных квартир и студий упали.

Согласно подсчетам N1.ru, переплата за квартиру по ипотеке стоимостью 3 миллиона рублей на 15 лет по средневзвешенной ставке на рынке за два года сократилась на 31% или на 952,6 тысячи рублей — с 3,03 миллиона до 2,08 миллиона рублей.

В сентябре 2017 года эксперты сообщали, что за пару лет переплата за ипотечную «двушку» сократилась в Новосибирске на 17%.