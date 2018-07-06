В районе Ленинского проспекта в Москве сдавалось самое дорогое жилье для болельщиков

За прошедшие полгода число заявок на аренду дорого жилья в Москве выросло на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2017 г., подсчитали эксперты компании Savills.

Катализатором для значительного оживления на рынке стал Чемпионат мира по футболу. По данным Savills, ставки аренды на элитные квартиры на период проведения ЧМ-2018 колебались от 500 000 руб. до 1,9 млн руб. в месяц.

Больше всего квартир для аренды на время проведения Чемпионата было выставлено в районе Арбат-Кропоткинская — почти треть (30%) из числа всех экспонируемых лотов элитного сегмента рынка. К слову, в этом районе были одни из самых высоких арендных ставок — в среднем на время проведения матчей здесь можно было снять элитное жилье за 1,52 млн руб.

Однако самые дорогие квартиры предлагались в районе Ленинский проспект — 1,9 млн руб. на период матчей. Кстати, Ленинский проспект не оказался в числе лидеров по предложению элитного жилья для болельщиков — здесь было сосредоточено только 6% предложения.

А в числе районов-лидеров по предложению — Тверская-Кремль (1,04 млн руб. на период матчей) и Фрунзенская (689 млн руб.) — по 14% и 11% предложения соответственно.

Но больше всего квартир на период ЧМ— 2018 г. (30%) сдавалось по цене от 600 000 до 800 000 руб. /объект в месяц.

В среднем за минувшие полгода ставка аренды элитной квартиры в Москве составила 328 000 руб. за объект в месяц, что на 4% выше, чем в январе 2018 г.