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В Испании выросли цены на аренду жилья
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В Испании выросли цены на аренду жилья 

Prian.ru 6 июля 2018
Самое заметное подорожание как в рамках Каталонии, так и всей Испании, произошло в Корнелья-де-Льобрегат (34%), Сан-Адриан-де-Бесос (34%), Рипольете (30%) и Сан-Кугат-де-Вальес (30%), сообщает Noticia.
Максимальные показатели на рынке аренды стали наблюдаться с января этого года сначала в туристических центрах, а позже и в других муниципалитетах. И такая тенденция к росту сохраняется на протяжении последних трёх лет, но в последний год рост происходил наиболее интенсивно.
Стоит отметить, что повышение стоимости аренды в 67 городах страны вылилось в рост цен на покупку жилья в городах. В некоторых случаях подорожание составило до 30% по сравнению с прошлым годом. Растет в стоимости и земля. Ее стоимость в столице Каталонии увеличилась на 33% за последние три года.
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