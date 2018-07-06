В Испании выросли цены на аренду жилья

Самое заметное подорожание как в рамках Каталонии, так и всей Испании , произошло в Корнелья-де-Льобрегат (34%), Сан-Адриан-де-Бесос (34%), Рипольете (30%) и Сан-Кугат-де-Вальес (30%), сообщает Noticia.

Максимальные показатели на рынке аренды стали наблюдаться с января этого года сначала в туристических центрах, а позже и в других муниципалитетах. И такая тенденция к росту сохраняется на протяжении последних трёх лет, но в последний год рост происходил наиболее интенсивно.

Стоит отметить, что повышение стоимости аренды в 67 городах страны вылилось в рост цен на покупку жилья в городах. В некоторых случаях подорожание составило до 30% по сравнению с прошлым годом. Растет в стоимости и земля. Ее стоимость в столице Каталонии увеличилась на 33% за последние три года.

[objects]