Кто живет лучше: семья немецкого безработного или семья учителей из России?

Всегда интересно считать чужие деньги. Пользователь Dirty.ru не удержался и решил провести анализ доходов и расходов двух семей. Благо цифры все из первых рук, ведь речь идет о его родственниках. Собственно, оба домовладения живут так себе…

Источник: Dirty.ru В порядке бреда решил посчитать, кто живет лучше: семья немецкого безработного или семья учителей из России ? Обе семьи — мои родственники.

Начнем с безработного в Германии . Семья в составе мужа, жены и двоих детей живет в городке Идар-Оберштайн (население — 31 тыс. человек). У семьи Toyota Corolla 2007 года.

Идар-Оберштайн (нем. Idar-Oberstein) — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Выплаты по безработице в месяц:

Оплата квартиры по нормам: один человек — не более 50 кв. м + 15 кв. м на каждого следующего члена семьи. В разных городах разные цены, поэтому и ограничения на стоимость квартиры разные.

В нашем случае это 560 евро за 3-комнатную квартиру в городе Идар-Оберштайн. Квартира со встроенной кухней, посудомойкой и холодильником. Есть место для парковки. До детского сада 3 минуты пешком. Цена без отопления.

Медицинская страховка: оплачивается почти все плюс стоматология. Исключение — протезирование зубов. Лекарства для детей: бесплатно. Брекеты: бесплатно. Любые операции для детей: бесплатно.

Детский сад для детей: бесплатно.

Оплата отопления в квартире: в зависимости от региона 50–60 евро.

360 евро на расходы каждому взрослому. 160 евро на каждого ребенка.

Плюшки:

Бесплатные курсы по повышению квалификации. Иногда могут оплатить получение водительских прав. Помощь при открытии своего дела 500–2500 евро (беспроцентный кредит). Оплата расходов на пересылку резюме. Можно иметь один автомобиль стоимостью до 7500 евро. Можно иметь свою недвижимость определенной площади. В таком случае не оплачиваются расходы на квартиру.

Ограничения: один раз в три месяца нужно встречаться с чиновником в ведомстве по делам безработных. Нельзя уезжать более чем на 2 недели.

Итого: 1700 евро семья получает на счет каждый месяц.

Расходы в месяц:

Квартира: 560 + 60 + 55 евро (дополнительные платежи). Свет и вода: 120 евро. Еда: 320 евро. Бытовуха: 100 евро. Интернет: 45 евро. Машина (налог, бензин, ремонт, страховка): 150 евро. Одежда и обувь: 50 евро (откладывают). Кредиты: 150 евро.

Итого: 1550–1600 евро.

Семья учителей из России.

Муж, жена и двое детей живут в Нижнем Новгороде. У семьи Renault Logan 2010 года.

Доходы в месяц:

Зарплата в школе: 15 000 — жена и 20 000 — муж. Зарплата на второй работе: 10 000 — такси (муж) и 3000 — репетиторство (жена).

Итого: 48 000 рублей.

Расходы в месяц:

Квартира съемная: 15 000 + 2500 коммуналка + 600 свет. 2-комнатная. Мебель и кухня из середины 90-х. Двор для машин, детская площадка. До детского сада 5 минут пешком.

Питание: 15 000 в месяц плюс картошка и овощи с бабушкиного огорода. Одежда и обувь: 2000 (откладывают). Интернет и связь: 600 + 400 + 400 (два мобильника). Лечение детей и лекарства: 2000 (откладывают). Машина (бензин, страховка, ремонт, налог): 3500. Кредиты: 5000.

Итого: 46 600 — 47 000 рублей.

Напомню, что в Германии нет месторождений нефти, золота, газа, алмазов и так далее.