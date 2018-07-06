Ещё
В Нижнем Новгороде вырос спрос на строителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Новгороде вырос спрос на строителей 

Newsroom24 6 июля 2018
Фото: Newsroom24
По данным «Avito Работа», во II квартале 2018 года в тройку наиболее востребованных специалистов в Нижнем Новгороде вошли представители сферы продаж, производства, а также транспортного бизнеса. Среди соискателей наиболее популярными стали категории «транспорт, логистика», «без опыта, студенты» и «строительство».
Во II квартале 2018 года Нижний Новгород занял девятое место среди крупных российских городов по размеру зарплаты, составившей 33 000 рублей в месяц. За год она выросла на 6,8%, а за квартал — на 1,2%.
В целом по России средняя зарплата за этот период составила 34 900 рублей в месяц. За год она выросла на 6,1%, а за квартал — на 0,6%. Самый высокий показатель заработной платы во II квартале зафиксирован в Москве — 52 100 рублей в месяц. В целом в крупных российских городах годовой рост окладов составил от 2,3 до 9,3%.
По итогам квартала в Нижнем Новгороде в число самых востребованных специалистов вошли продавцы, производственники, перевозчики, профессионалы автобизнеса и строители.
За квартал больше всего вырос спрос работодателей на строителей (прирост доли вакансий группы в общем числе составил 3,2%.), а снизился — на продавцов (снижение доли вакансий группы в общем числе вакансий на 3,4%.).
«Во втором квартале продолжалась активная фаза подготовки к Чемпионату мира по футболу, и работодатели набирали сотрудников в сферах, задействованных в этом крупнейшем событии — строительстве, перевозках, HoReCa, туризме. Наши данные подтверждают эти тренды. За год больше всего выросли зарплаты тех, кто занят на производстве — на 8,2%», — отметил Владимир Корицкий, руководитель «Avito Работа».
Newsroom24: последние новости
Продажи легковых авто в Нижегородской области выше. чем в среднем по России и ПФО Новый ФОК появится в Дальнем Константинове в 2019 году Лимиты по кредитным картам для нижегородцев снижаются
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»43
На Украину надвигается катастрофа306
Россию обвинили в попытке развалить НАТО29
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру17
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение