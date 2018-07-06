В Нижнем Новгороде вырос спрос на строителей

По данным «Avito Работа», во II квартале 2018 года в тройку наиболее востребованных специалистов в Нижнем Новгороде вошли представители сферы продаж, производства, а также транспортного бизнеса. Среди соискателей наиболее популярными стали категории «транспорт, логистика», «без опыта, студенты» и «строительство».

Во II квартале 2018 года Нижний Новгород занял девятое место среди крупных российских городов по размеру зарплаты, составившей 33 000 рублей в месяц. За год она выросла на 6,8%, а за квартал — на 1,2%.

В целом по России средняя зарплата за этот период составила 34 900 рублей в месяц. За год она выросла на 6,1%, а за квартал — на 0,6%. Самый высокий показатель заработной платы во II квартале зафиксирован в Москве — 52 100 рублей в месяц. В целом в крупных российских городах годовой рост окладов составил от 2,3 до 9,3%.

По итогам квартала в Нижнем Новгороде в число самых востребованных специалистов вошли продавцы, производственники, перевозчики, профессионалы автобизнеса и строители.

За квартал больше всего вырос спрос работодателей на строителей (прирост доли вакансий группы в общем числе составил 3,2%.), а снизился — на продавцов (снижение доли вакансий группы в общем числе вакансий на 3,4%.).

«Во втором квартале продолжалась активная фаза подготовки к Чемпионату мира по футболу, и работодатели набирали сотрудников в сферах, задействованных в этом крупнейшем событии — строительстве, перевозках, HoReCa, туризме. Наши данные подтверждают эти тренды. За год больше всего выросли зарплаты тех, кто занят на производстве — на 8,2%», — отметил Владимир Корицкий, руководитель «Avito Работа».