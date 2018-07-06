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В Башкирии средний размер автокредитов вырос на 11%
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В Башкирии средний размер автокредитов вырос на 11% 

ГОРОБЗОР.РУ 6 июля 2018
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, размер суммы займа составляет около 579,5 тысяч рублей. При этом средний кредит на покупку транспорта по стране составляет 702,1 тысяч рублей, что на 9,8% больше, чем в прошлом году. Аналитики исследовали ситуацию с января по май прошлого и текущего годов.
Согласно исследованию бюро, наибольший рост размера автокредитов в России отмечается среди заемщиков в возрасте от 50 до 59 лет и от 60 до 65 лет. В этой группе увеличение составляет 19,4% и 19,2% соответственно. Однако наибольший размер займа зафиксирован среди людей от 40 до 49 лет — 763 тысячи рублей. Самый низкий — у населения младше 25 лет (535 тысяч рублей). Динамика роста размера автокредита наблюдается во всех возрастных группах, кроме людей пожилого возраста. Среди лиц старше 65 лет отмечено незначительное снижение –0,2%.
— Стоит отметить, что средний размер выданных автокредитов растет практически во всех возрастных группах заемщиков. При этом важнейшим фактором данного роста остается реализация государственной программы поддержки автопрома. В том числе в части повышения стоимости автомобиля до 1,5 млн рублей в рамках государственной программы льготного автокредитования. Это расширило перечень автомобилей, подпадающих под действие данной программы, — прокомментировал гендиректор НБКИ Александр Викулин.
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