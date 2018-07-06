Биткоин остается на уровне $6,6 тысячи

Биткоин остается на уровне $6,6 тыс., эксперты назвали условия для его удорожания

Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в пятницу остается на уровне 6,6 тысячи долларов, при этом эксперты не исключают удорожания биткоина, если ему удастся пройти уровень сопротивления в 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 8.14 мск биткоин дешевел на 0,51%, до 6,62 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в стоимости на 1,49%, до 6,506 тысячи долларов.

"Думаю, что сейчас стоит обращать внимание на уровни сопротивления — если биткоин сможет закрепиться выше отметки в 7 тысяч долларов, то можно будет быть уверенным в его дальнейшей положительной динамике", — сказал агентству "Прайм" PR-директор Tugush Blockchain Finance Тимофей Фортунатов.

При этом эксперт отмечает риски из-за недоверия банков к финансированию криптовалютных стартапов. "Одной из важных проблем, которая может препятствовать развитию биткоина и альткоинов в будущем, стала тенденция многих мировых банков отказывать в обслуживании финансово-технологических стартапов", — отметил эксперт. Аналитик уверен, что развитие рынка все чаще упирается в недоверие традиционных институтов к новым отраслям.

Другие криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 0,18%, до 473,21 доллара, XRP — на 4,36%, до 0,47 доллара, Bitcoin Cash — на 4,85%, до 730,93 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 267,75 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42,4% всего рынка криптовалют.