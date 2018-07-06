«Цена растет, а спрос падает»: как бросить все и купить себе квартиру в Крыму

Многие наши соотечественники хотели бы иметь дом в Крыму . Однако цены на недвижимость в этом регионе по карману далеко не каждому. Общая статистика выглядит примерно так: средняя цена за квартиру с столице республики в июне 2018 года составила 4,2 млн рублей. В Севастополе цены выше — 4,9 млн рублей. Ялта — 7,4 млн рублей. Керчь — 2,5 млн рублей. Средняя стоимость однокомнатной квартиры — 3 млн рублей.

Наибольшим спросом пользуется недвижимость на вторичном рынке. Но сама по себе статистика не позволяет в полной мере оценить ситуацию на рынке, так как она в зависимости от города колеблется достаточно значительно.

Севастополь

В Севастополе наибольший процент рынка занимают двухкомнатные квартиры — 39,8% от всех выставленных на продажу квартир. Средняя стоимость составляет 4,9 млн рублей. После «двушек» идут однокомнатные по 3,4 млн, затем трехкомнатные и многокомнатные по 5,5 и 9,6 млн рублей соответственно.

Но официальная статистика не отражает реальной ситуации на рынке.

«После открытия моста мы ожидали роста потока клиентов, которые будут покупать недвижимость в Севастополе. В результате получили не то что рост, а уменьшение спроса. До открытия моста рынок был живой, но получилось, что никто не приехал покупать. Цены же растут, но незначительно. В основном из-за курса доллара. Это и ростом-то назвать нельзя. Тенденция такая, что цена растет, а спрос падает — люди в ожидании покупателя с материка. Как будто у нас не рыночная экономика вовсе. Вообще вся Россия в этом плане по-своему живет, Крым и Севастополь отдельно. Почему так произошло? А покупатели все на чемпионате мира. Основной наш клиент в Севастополе — это госслужащий. Люди, которым «порекомендовали» не выезжать за границу. Это судья, работник прокуратуры МВД или Следственного комитета . Те из них, кто этой рекомендации придерживается. Сейчас огромное количество силовиков на усилении обеспечения безопасности на мундиале. Поэтому такая ситуация. Как только закончится чемпионат, поток клиентов пойдет, я уверен в этом», — считает директор агентства недвижимости «Перспектива» Юрий Соколов

Керчь

Ситуация в Керчи очень напоминает Севастополь, но с некоторыми отличиями. Львиную долю рынка недвижимости также занимают двухкомнатные квартиры — 40%. Средняя стоимость намного ниже, чем в Севастополе, — 2,4 млн рублей. Второе место по популярности занимают «трешки» — 34,2%, с ценой примерно 3,1 млн рублей. Далее идут однокомнатные, занимающие 21% рынка и многокомнатные, представленные всего 4,6% на рынке. Средняя стоимость составляет 1,7 и 3,8 млн рублей соответственно.

«Особых изменений на рынке нет. Цена то падает, то растет, но это все в пределах статистической погрешности. В целом все на уровне последних трех лет. Чаще всего у нас покупают однокомнатные квартиры. Львиную долю продаж составляют ипотеки — как военные, так и гражданские. За наличные покупают очень и очень мало — примерно 20% от общего числа продаж. Военные из Севастополя охотно покупают здесь недвижимость, затем сдают в аренду, и это им покрывает аренду жилья в Севастополе. Наша главная проблема — изношенный фонд вторичного жилья. Когда люди приезжают к нам с материка и видят, что квартира, хоть и красиво отделана, она в старой ветхой хрущевке с разбитой инфраструктурой, они, конечно, в шоке. Не понимают, за что просят такие деньги. Мы, конечно, работаем с нашими клиентами, объясняем им ситуацию. Но пока просвета не видно. Цены неоправданно высокие», — рассказывает главный менеджер агентства недвижимости «Столица» Зинаида Гончарова.

Рынок Евпатории во многом аналогичен рынку Керчи и Севастополя. Так, двухкомнатные квартиры занимают 38,8% рынка при средней стоимости 3,4 млн рублей. Следом идут трехкомнатные — 4,2 млн рублей. Далее идут «однушки» и многокомнатные в 26,7% и 7,2%, стоимостью 2,5 и 6,3 млн соответственно.

«Если честно, то никаких колоссальных изменений за последние три года не наблюдается. Как все было, так и осталось. Есть небольшие колебания, но открытие моста особо ничего не изменило. Возможно, что-то изменится после чемпионата мира. Основную часть рынка составляют «двушки» и однокомнатные квартиры. В основном люди берут для того, чтобы на лето приезжать отдыхать, а остальное время сдавать. Есть и те, кто переезжает к нам с материка. Очень много людей с Урала или Сибири», — рассказывает специалист агентства недвижимости «Эксперт» Руслан.

Ялта

В плане рынка недвижимости Ялта кардинальным образом отличается от других городов Республики. Почти 50% рынка занимают двухкомнатные квартиры средней стоимостью 7,2 млн рублей. На ступень ниже стоят однокомнатные, занимающие 25% рынка. Цена составляет 4,1 млн рублей. Третье и четвертое места занимают трехкомнатные и многокомнатные квартиры, представленные всего 18,7% и 6,3% рынка. В среднем их можно приобрести за 8 и 18 млн рублей соответственно.