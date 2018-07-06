«Цена растет, а спрос падает»: как бросить все и купить себе квартиру в Крыму 

Многие наши соотечественники хотели бы иметь дом в Крыму. Однако цены на недвижимость в этом регионе по карману далеко не каждому. Общая статистика выглядит примерно так: средняя цена за квартиру с столице республики в июне 2018 года составила 4,2 млн рублей. В Севастополе цены выше — 4,9 млн рублей. Ялта — 7,4 млн рублей. Керчь — 2,5 млн рублей. Средняя стоимость однокомнатной квартиры — 3 млн рублей.
Наибольшим спросом пользуется недвижимость на вторичном рынке. Но сама по себе статистика не позволяет в полной мере оценить ситуацию на рынке, так как она в зависимости от города колеблется достаточно значительно.
Севастополь
В Севастополе наибольший процент рынка занимают двухкомнатные квартиры — 39,8% от всех выставленных на продажу квартир. Средняя стоимость составляет 4,9 млн рублей. После «двушек» идут однокомнатные по 3,4 млн, затем трехкомнатные и многокомнатные по 5,5 и 9,6 млн рублей соответственно.
Но официальная статистика не отражает реальной ситуации на рынке.
«После открытия моста мы ожидали роста потока клиентов, которые будут покупать недвижимость в Севастополе. В результате получили не то что рост, а уменьшение спроса. До открытия моста рынок был живой, но получилось, что никто не приехал покупать. Цены же растут, но незначительно. В основном из-за курса доллара. Это и ростом-то назвать нельзя. Тенденция такая, что цена растет, а спрос падает — люди в ожидании покупателя с материка. Как будто у нас не рыночная экономика вовсе. Вообще вся Россия в этом плане по-своему живет, Крым и Севастополь отдельно. Почему так произошло? А покупатели все на чемпионате мира. Основной наш клиент в Севастополе — это госслужащий. Люди, которым «порекомендовали» не выезжать за границу. Это судья, работник прокуратуры, МВД или Следственного комитета. Те из них, кто этой рекомендации придерживается. Сейчас огромное количество силовиков на усилении обеспечения безопасности на мундиале. Поэтому такая ситуация. Как только закончится чемпионат, поток клиентов пойдет, я уверен в этом», — считает директор агентства недвижимости «Перспектива» Юрий Соколов.
Керчь
Ситуация в Керчи очень напоминает Севастополь, но с некоторыми отличиями. Львиную долю рынка недвижимости также занимают двухкомнатные квартиры — 40%. Средняя стоимость намного ниже, чем в Севастополе, — 2,4 млн рублей. Второе место по популярности занимают «трешки» — 34,2%, с ценой примерно 3,1 млн рублей. Далее идут однокомнатные, занимающие 21% рынка и многокомнатные, представленные всего 4,6% на рынке. Средняя стоимость составляет 1,7 и 3,8 млн рублей соответственно.
«Особых изменений на рынке нет. Цена то падает, то растет, но это все в пределах статистической погрешности. В целом все на уровне последних трех лет. Чаще всего у нас покупают однокомнатные квартиры. Львиную долю продаж составляют ипотеки — как военные, так и гражданские. За наличные покупают очень и очень мало — примерно 20% от общего числа продаж. Военные из Севастополя охотно покупают здесь недвижимость, затем сдают в аренду, и это им покрывает аренду жилья в Севастополе. Наша главная проблема — изношенный фонд вторичного жилья. Когда люди приезжают к нам с материка и видят, что квартира, хоть и красиво отделана, она в старой ветхой хрущевке с разбитой инфраструктурой, они, конечно, в шоке. Не понимают, за что просят такие деньги. Мы, конечно, работаем с нашими клиентами, объясняем им ситуацию. Но пока просвета не видно. Цены неоправданно высокие», — рассказывает главный менеджер агентства недвижимости «Столица» Зинаида Гончарова.
Рынок Евпатории во многом аналогичен рынку Керчи и Севастополя. Так, двухкомнатные квартиры занимают 38,8% рынка при средней стоимости 3,4 млн рублей. Следом идут трехкомнатные — 4,2 млн рублей. Далее идут «однушки» и многокомнатные в 26,7% и 7,2%, стоимостью 2,5 и 6,3 млн соответственно.
«Если честно, то никаких колоссальных изменений за последние три года не наблюдается. Как все было, так и осталось. Есть небольшие колебания, но открытие моста особо ничего не изменило. Возможно, что-то изменится после чемпионата мира. Основную часть рынка составляют «двушки» и однокомнатные квартиры. В основном люди берут для того, чтобы на лето приезжать отдыхать, а остальное время сдавать. Есть и те, кто переезжает к нам с материка. Очень много людей с Урала или Сибири», — рассказывает специалист агентства недвижимости «Эксперт» Руслан.
Ялта
В плане рынка недвижимости Ялта кардинальным образом отличается от других городов Республики. Почти 50% рынка занимают двухкомнатные квартиры средней стоимостью 7,2 млн рублей. На ступень ниже стоят однокомнатные, занимающие 25% рынка. Цена составляет 4,1 млн рублей. Третье и четвертое места занимают трехкомнатные и многокомнатные квартиры, представленные всего 18,7% и 6,3% рынка. В среднем их можно приобрести за 8 и 18 млн рублей соответственно.
«Могу сказать, что после открытия моста у нас некоторая часть клиентов начала уезжать. Уже от третьего клиента слышу, что «в Краснодарском крае интересней, мы хотим туда». В целом есть очень много нюансов, которые не дают развиваться рынку. До сих пор не утвержден генеральный план по городу Ялте. У нас проблемы с переоформлением. Если на материке человек может спокойно узаконить перепланировку, перевод помещения из нежилого в жилое и так далее, то здесь этот процесс крайне затруднен. Цены на недвижимость медленно растут, а спрос падает. У людей сдача жилья в аренду — зачастую основной источник дохода. В целом рынок очень инертный, развивается все медленно из-за неэффективной работы местной власти. Новостроек практически нет. Пока это будет так, движения вперед здесь не будет», — считает Игорь Владимиров, директор агентства «Южный берег».