Вакансии водителей, грузчиков и барменов стали самыми популярными в городах ЧМ — Rabota.ru

МОСКВА , 6 июл /ПРАЙМ/. Вакансии водителей, грузчиков и барменов стали самыми популярными в городах проведения Чемпионата мира по футболу в России , свидетельствуют данные исследования Rabota.ru, имеющегося в распоряжении РИА Новости

В среднем спрос на водителей вырос на 67%, на грузчиков — на 59%, на барменов — на 36%, на поваров — на 32%, официанты стали более востребованы на 25%, а курьеры — на 11%. «Рост спроса на персонал начался с марта месяца и планомерно повышался до конца июня, несмотря на летний сезон, когда начинается стагнация на рынке труда. В большинстве городов рост показывают вакансии водителей и грузчиков. Это объясняется тем, что данная категория сотрудников необходима в работе с прибывшими командами на Чемпионат мира 2018», — говорится в исследовании.

При этом в процентном соотношении максимальный рост спроса на водителей был отмечен в Казани (88%) и в Самаре (87%), на грузчиков — в Ростове-на-Дону (на 94%) и в Казани (80%), на барменов спрос больше всего возрос в Нижнем Норгороде (82%), Москве и Волгограде (по 66%). Повара и официанты были нужнее всего в Санкт-Петербурге (рост на 72% и 80%) и в Сочи (рост на 70% и 63%), курьеры стали более востребованы в Санкт-Петербурге на 53% и на 50% в Сочи.

Максимальные зарплатные предложения отличались от региона к региону. Максимальная зарплата водителя варьировалась от 100 тысяч рублей в Москве до 50 тысяч рублей в Саранске , курьера — от 45 тысяч в Москве до 30 тысяч в Волгограде. Самое высокое предложение зарплаты официанта Rabota.ru нашла в Калининграде — 96 тысяч рублей против максимального предложения в 25 тысяч в Саранске и Волгограде. Максимальная зарплата грузчика также была отмечена в Калининграде — 75,6 тысячи рублей против максимальной зарплаты в 30 тысяч рублей в Нижнем Новгороде.

Предложение с самым выгодным окладом для бармена обнаружилось в Самаре — 80 тысяч рублей, самая низкая максимальная зарплата для этой специальности составила 27 тысяч рублей в Нижнем Новгороде. Повара могли найти самую высокую зарплату в Сочи — 57 тысяч рублей, а самую низкую, 30 тысяч рублей, в Самаре, Нижнем Новгороде и Казани.

Исследование проводилось в 10 городах проведения ЧМ: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Саранске и Сочи.