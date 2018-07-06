Пока мы спали: благодарность за ЧМ, нефть по $100, расширение «списка Магнитского»

СМИ назвали место встречи Путина и Трампа ; британцы поблагодарили Россию за прекрасное проведение чемпионата мира по футболу-2018; США расширили «список Магнитского»; в Иране не исключили подорожания нефти до $100 за баррель; ученые впервые подняли метеорит со дна океана — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.

Место встречи

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет в Президентском дворце в Хельсинки . Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источник.

По данным издания, встреча Трампа и Путина состоится в Президентском дворце после переговоров президента США с лидером Финляндии

Как отмечается, за день до встречи с Путиным, Трамп также посетит американское посольство в Хельсинки.

Прекрасная хозяйка

Британцы поблагодарили Россию за прекрасное проведение чемпионата мира по футболу, передает «Советский спорт».

Посольство России в Лондоне в своем твиттере опубликовало письма граждан Великобритании

«Я хотел бы поблагодарить Россию за проведение первоклассного чемпионата. Весь мир смотрит, а Россия стала прекрасной хозяйкой», — написали в российское представительство.

По мнению одного из жителей Лондона, этот мундиаль стал лучшим в истории.

«Хочу поблагодарить российское правительство за чемпионат, который войдет в историю как лучший», — говорится в другом письме.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Шире список

Официальный представитель американской администрации сообщил, что власти США расширили «список Магнитского», включив в него трех должностных лиц из Никарагуа , передает El Nuevo Diario.

«Сегодня правительство Соединенных Штатов внесло в санкционный список трех человек из Никарагуа, которые были вовлечены в серьезные нарушения прав человека или которые были вовлечены в коррупционную деятельность. В результате сегодняшних действий все их активы были заблокированы. участие в активах лиц, указанных в юрисдикции Соединенных Штатов», — сообщил представитель США.

По его словам, подобные действия связаны с «жестокими действиями со стороны служб безопасности в отношении участников демонстраций», в том числе — с избиением журналистов и матерей, скорбящих о смерти собственных детей.

В список были включены руководитель государственной нефтяной компании Petronic, а также высокопоставленный сотрудник мэрии Манагуа и высокопоставленный сотрудник полиции.

Баррель на плечах США Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили заявил, что цена на нефть может увеличится до $100 за баррель из-за действий президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, ответственность за повышение цены на нефть до $100 за баррель «лежит на плечах США».

По мнению Ардебили, рост цен на нефть будет связан с тем, что Трамп заблокировал Ирану доступ к мировым рынкам.

Он также подчеркнул, что благодаря Трампу «потребители по всему миру будут платить неоправданно высокую цену на нефть».

Подняли со дна Американским ученым впервые в истории удалось поднять со дна океана куски упавшего метеорита. Об этом сообщили в твиттере экспедиции. Метеорит упал 7 марта этого года, и был зафиксирован сразу тремя научными станциями. Падение в океан произошло 7 марта в 25 километрах от берега штата Вашингтон, причем район падения удалось определить достаточно точно, туда была снаряжена экспедиция научного судна Nautilus.

2 июля дно начали обследовать два глубоководных аппарата Hercules и Argus и лишь после тщательного анализа в лаборатории ученые заявили об обнаружении двух фрагментов.