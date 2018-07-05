Автобусные рейсы из Москвы в Тараклию запустят с автовокзала «Южные Ворота» с 12 июля

Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

«Перевозчик ООО «АТБ Трансавто» сообщает об открытии с 12 июля 2018 г. продаж билетов на рейс Москва-Тараклия отправлением по четвергам с международного автовокзала «Южные Ворота» в 13:00 и с автостанции «Теплый Стан» в 14:30», — говорится в сообщении.

Как уточняется, стоимость проезда составляет: для взрослых 3 тыс. руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 1,5 тыс. руб. Стоимость провоза багажа — 10% от стоимости в руб. и 10% от стоимости в леях.