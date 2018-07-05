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Крым снизил стоимость пакетных туров на июль
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Крым снизил стоимость пакетных туров на июль 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Туроператоры снизили стоимость пакетных туров на отдых в Крыму в июле, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Республика Крым — единственное внутреннее направление, средняя цена по которому в июле снизилась — минус 8 тысяч в сравнении с концом июня. Средняя цена тура в Сочи выросла на 5 тысяч рублей, в Анапу на 7 тысяч рублей", — сказал Черняк РИА Новости.
Черняк подчеркнул, то по данным Ассоциации туроператоров России, недельные пакетные пляжные туры в Республику Крым с вылетом на 6 июля из Москвы являются одними из самых доступных среди 12 наиболее востребованных направлений.
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