В Томской области полицейские и воспитанники подшефного детского дома в рамках Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол!» провели дружеский матч

Сотрудники органов внутренних дел ОМВД России по Колпашевскому району на постоянной основе проводят профилактические и спортивные мероприятия с ребятами из подшефного «Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей им. М. И. Никульшина». В этот раз полицейские предложили воспитанникам центра присоединиться к Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол!» и провести дружеский футбольный матч. С приветственным словом перед командами выступил начальник ОМВД России по Колпашевскому району Сергей Жуковский. Сергей Сергеевич пожелал коллегам и ребятам удачи в предстоящей игре, отметив, что ценность подобных мероприятий — спортивная азарт и дружественная атмосфера. На футбольном поле разгорелась серьезная борьба. Соперники продемонстрировали отличную физическую подготовку, высокий уровень мастерства владения мячом и настоящую командную игру.