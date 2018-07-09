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В Томской области полицейские и воспитанники подшефного детского дома в рамках Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол!» провели дружеский матч
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В Томской области полицейские и воспитанники подшефного детского дома в рамках Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол!» провели дружеский матч 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 9 часов назад
Фото: Мичуринск.RU
Сотрудники органов внутренних дел ОМВД России по Колпашевскому району на постоянной основе проводят профилактические и спортивные мероприятия с ребятами из подшефного «Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей им. М. И. Никульшина». В этот раз полицейские предложили воспитанникам центра присоединиться к Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол!» и провести дружеский футбольный матч.
С приветственным словом перед командами выступил начальник ОМВД России по Колпашевскому району Сергей Жуковский. Сергей Сергеевич пожелал коллегам и ребятам удачи в предстоящей игре, отметив, что ценность подобных мероприятий — спортивная азарт и дружественная атмосфера.
На футбольном поле разгорелась серьезная борьба. Соперники продемонстрировали отличную физическую подготовку, высокий уровень мастерства владения мячом и настоящую командную игру.
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